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Arap ülkesi Filistin davasına ihanet etti! İşte o skandal sözler

ABD öncülüğünde Bahreyn’in başkenti Manama’da müzakereleri yapılan ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak yansıtılan “Filistin’i İsrail’e peşkeş çekme” görüşmelerine tepkiler sürerken, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Khalifa, Filistin tarafının görüşmeleri boykot etmesini “hata” olarak değerlendirdi. Al Khalifa, terör devleti Siyonist İsrail’in Ortadoğu mirasının bir parçasını olduğunu öne sürdü.

27 Haziran 2019 Perşembe 19:15
Arap ülkesi Filistin davasına ihanet etti! İşte o skandal sözler

 Uğur Kağan Hanoğlu  Yeniakit.com.tr 

Bahreyn’in başkenti Manama’da “Yüzyılın Anlaşması” adıyla düzenlenen ve Filistin’in İsrail tarafından tamamen işgal etmeye dönük planın bir parçası olarak değerlendirilen Manama görüşmeleri, Arap ülke yönetimlerinin Filistin davasına ihanetine sahne oldu. Filistin yönetiminin boykot ettiği görüşmelere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere diğer diğer bazı Arap ülkeleri de katılarak, ABD ve İsrail tezlerinin dayatıldığı sözde barış görüşmelerine meşruiyet kazandırmışlardı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı’ndan İsrail yalakalığı

Manama Görüşmeleri ile ilgili İsrail’in Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Khalifa, “İsrail, tarihsel olarak bu bölgenin mirasının bir parçası, yani Yahudi halkının aramızda bir yeri var.” ifadelerini kullandı. İsrail tezlerine destek veren sözler sarf eden Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Khalifa, “Bu görüşmeleri bu yüzden çok önemsedik ve bu tarihi fırsatı kaçırmak istemedik.” dedi.

Filistin’in boykotunu “hata” olarak değerlendirdi

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Khalifa, İsrail kanalına yaptığı açıklamada İran’ı “Bölgenin istikrarı ve güvenliğine büyük tehdit” olarak değerlendirerek, Arap ülkelerinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini geliştirmesinin önemine vurgu yaptı. Khalifa, Filistin yönetiminin Manama görüşmelerini boykot etmesini ise “hata” olarak değerlendirdiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 19:15
  1. Bahreyn
  2. Filistin
  3. İsrail

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