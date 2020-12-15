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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Kovid-19 nedeniyle Fas'ta 52, Ürdün'de 30, Suudi Arabistan'da 10 kişi hayatını kaybetti - Bahreyn'de virüs kaynaklı yeni can kaybı kaydedilmezken, 125 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:16:41 -
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta, 6 bin 711'e, Ürdün'de 3 bin 437'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 69'a yükselirken, Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Fas Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 739 kişi enfekte oldu, 3 bin 846 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 711'e, vaka sayısı 403 bin 619'a, iyileşen hasta sayısı ise 362 bin 911'e çıktı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 547 kişide virüs tespit edildiği, 3 bin 591 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Salgında toplam can kaybının 3 bin 437'ye, vaka sayısının da 265 bin 24'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 226 bin 245'e ulaştığı ifade edildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 10 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 142 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Bakanlık toplam can kaybını 6 bin 69, vaka sayısını 360 bin 155, iyileşen sayısını da 350 bin 993 olarak açıkladı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 125 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu, 150 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilerle toplam vaka sayısının 89 bin 268'e, hastalığı yenenlerin sayısının da 87 bin 332'ye çıktığı belirtilirken, virüs kaynaklı can kaybının 348 olduğu hatırlatıldı.

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