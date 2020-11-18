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Aktüel Arap kamuoyundan en yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı
Aktüel

Arap kamuoyundan en yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı

Arab Center adlı düşünce kuruluşunun araştırmasına göre 13 Arap ülkesinde en büyük dış tehdit olarak görülen ülkeler sırasıyla İsrail, ABD ve İran oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:12:12 -
Arap kamuoyundan en yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı

WASHINGTON (AA) - ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun 13 Arap ülkesinde yaptığı ankette, Arap kamuoyunda dış politikası en beğenilen ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu "Arab Center", "2019-2020 Arap Kamuoyu Yoklaması" isimli çalışması kapsamında Cezayir, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Moritanya, Fas, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Sudan ve Tunus'tan yaklaşık 30 bin kişi ile görüşerek bir rapor hazırladı.

Anket sonuçlarının yayımlandığı raporda, Arap kamuoyunun hem kendi ülke içindeki politikalara bakışı hem de bölgesel ve güçlerin politikalarına yönelik fikirleri incelendi.

- Dış politikası en çok beğenilen Türkiye, en az beğenilen İran ve ABD

Ankete katılan kişiler Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki bölgesel ve küresel güçlerin dış politikalarına karşı yüzde 58 oranında negatif görüş belirtti.

Arap kamuoyunun en olumsuz görüş bildirdiği ülkeler sırasıyla ABD, Rusya, İran ve Fransa olurken, Türkiye dış politikasıyla en beğenilen ülke oldu.

Ankete katılanların yüzde 58'i Türkiye'nin dış politikasına karşı "olumlu" görüşlere sahip olduğunu belirtirken, yüzde 28'i "olumsuz" görüşlere sahip olduğunu, yüzde 14'ü ise bu konuda herhangi bir fikri olmadığını bildirdi.

Türkiye'yi yüzde 55 "olumlu" görüş ile Çin, yüzde 52 ile Almanya takip etti.

Öte yandan yüzde 58 "olumsuz" görüş bildirilen İran ve ABD, Arap kamuoyunda dış politikası en çok eleştirilen ülkeler oldu.

- ABD'nin Arap dünyasına yönelik tutumu eleştiriliyor

Öte yandan ankette ABD'nin belirli Arap ülkelerine yönelik tutumunun, kamuoyundaki yansıması da mercek altına alındı.

Ankete katılanların yüzde 81'i ABD'nin Filistin politikasına karşı, yüzde 77'si Suriye, yüzde 74'ü Yemen ve yüzde 70'i ise Libya politikasına karşı "olumsuz" görüşe sahip olduğunu ifade etti.

- Arap kamuoyu kendilerine en büyük tehdit olarak ABD ve İsrail'i görüyor

Katılımcılara ülkelerine karşı en büyük dış tehdit sorulduğunda ise çoğunluğun İsrail, ABD ve İran'a işaret ettiği görüldü.

Ankete göre Arap kamuoyunun yüzde 89'u İsrail'i, yüzde 81'i ABD'yi, yüzde 67'si ise İran'ı kendilerine en önemli dış tehdit olarak görüyor.


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