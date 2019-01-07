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Aranan 523 kişi jandarma tarafından yakalandı!

Aralık 2018 faaliyet raporunu açıklayan Bingöl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz ay 523'ü askeri suçtan olmak üzere aranan toplam 551 kişinin yakalandığını belirtti.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:46
Aranan 523 kişi jandarma tarafından yakalandı!

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz ay hakkında aranma kararı bulunan 523'kişi yakalanırken, 5'i tutuklandı.

523'ü askeri suçtan aranıyordu

İl Jandarma Komutanlığının Aralık 2018 faaliyet raporu açıkladı. Raporda, “1’i Kaçakçılık, 27’si Asayiş, 523’ü askeri suçtan olmak üzere aranan toplam 551 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 5 şahıs tutuklanmıştır” denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:46
  1. Bingöl
  2. jandarma ekipleri
  3. aranma kararı
  4. İl Jandarma Komutanlığı

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