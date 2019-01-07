Aranan 523 kişi jandarma tarafından yakalandı!

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz ay hakkında aranma kararı bulunan 523'kişi yakalanırken, 5'i tutuklandı.

523'ü askeri suçtan aranıyordu

İl Jandarma Komutanlığının Aralık 2018 faaliyet raporu açıkladı. Raporda, “1’i Kaçakçılık, 27’si Asayiş, 523’ü askeri suçtan olmak üzere aranan toplam 551 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 5 şahıs tutuklanmıştır” denildi.