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Aktüel Aralarında yüksek rütbelilerin de bulunduğu 14 Husi çatışmalarda öldü
Aktüel

Aralarında yüksek rütbelilerin de bulunduğu 14 Husi çatışmalarda öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-20 03:24:55 -
Aralarında yüksek rütbelilerin de bulunduğu 14 Husi çatışmalarda öldü

YEMEN (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, aralarında yüksek rütbelilerin bulunduğu 14 kişinin ülkedeki çatışmalar sırasında öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, 14 subay için Sana'da düzenlenen cenaze törenine üst düzey yetkililer de katıldı.

Haberde, vatan savunması sırasındaki çatışmalarda öldükleri belirtilen subayların ne şekilde ve nerede hayatlarını kaybettiklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Son haftalarda ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde yaşanan çatışmalar sırasında her iki taraftan da onlarca can kaybı yaşandığı ifade ediliyor.

Yemen'de savaş 6'ıncı yılına girerken, BM'ye göre çatışmalar sırasında aralarında 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti. 30 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 80'i ülke dışından gelen insani yardımlarla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

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