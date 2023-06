Aralarında doktor, mühendis, hukukçular da var! ABD’ye kaçak giren Türkler dram yaşıyor! Bu durum çözmeli

Son dönemde Türkiye’den yurt dışına yerleşen kişi sayısı artarken, ‘tercih edilen’ rotalardan biri olan Meksika sınırından kaçak geçen binlerce Türk ABD’de ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Ölüme giden zor şartların altını çizen bir Türk, “Alacağınız risklere değmez. Nehirde boğulabilirsiniz, uyuşturucu kartellerinin, insan kaçakçılarının eline düşebilirsiniz” dedi.

Dünyanın dört bir yanından Meksika sınırını aşarak ABD’ye geçen sığınmacı sayısı giderek artıyor. Sınırı geçtikten sonra ABD’ye iltica başvurusunda bulunan sığınmacılar arasında binlerce Türk vatandaşı da var. Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin son verilerine göre, Meksika sınırını aştıktan sonra ABD’ye iltica talebiyle gelen Türk sığınmacı sayısı, son 18 ayda 33 bin kişiye yükseldi.

YAŞAM MÜCADELESİ

Aralarında, doktor, hukukçu ve mühendis gibi çeşitli meslek dallarından Türklerin de bulunduğu sığınmacılar, Meksika sınırını geçtikten sonra sınır devriyeleri tarafından yakalanarak sadece sığınmacıların bulunduğu Arizona ve Teksas’taki hapishanelere gönderiliyor. Burada yasal işlemleri tamamlanan sığınmacılar, mahkemeye çıkarıldıktan sonra en erken bir haftada bazen de aylar sonra serbest bırakılıyor ya da ülkesine geri gönderilebiliyor.

Aralarında Türklerin da bulunduğu sığınmacıların bazıları Arizona ve Texsas’tan otobüslerle New York’a gönderiliyor. New York Belediyesi, kente gelen sığınmacıların gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Sayıları yüz bin kişiyi aşan sığınmacılar, başta evsiz barınakları olmak üzere farklı yerlerde çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. New York’taki sığınmacılar, yaşadıkları zor şartlar nedeniyle farklı travmalar yaşarken, bazıları intihar ediyor, bazıları ise aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitiriyor.

NEW YORK’TA ÖLEN İLK TÜRK SIĞINMACI

New York’taki Türk sığınmacılar arasında ilk can kaybı geçtiğimiz hafta içinde yaşandı. Meksika sınırını geçtikten sonra 4 ay önce ABD’ye gelen, bir süre hapiste kaldıktan sonra New York’a gönderilen ve belediyenin evsiz barınaklarından birinde yaşayan Türk sığınmacı Abdülhekim Eşiyok yaşamını yitirdi. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden ABD’ye giden Eşiyok, alkollü sürücünün yaptığı kazaya kurban gitti. Eşiyok’un cenazesi, düzenlenen yardım kampanyası sayesinde Türkiye’ye gönderildi.

‘ASLA BU YOLLA GELMEYİ DÜŞÜNMEYİN’

ABD hükümetine bağlı ABD Vaiz Gücü’nden bağımsız imam Ahmet Dönmez, VOA Türkçe’ye, ’’Son bir yılda yaklaşık 600 kadar sığınmacı Türk’ü, ben belediyenin barınma evlerine yerleştirdim. Bunların arasında 40-50 kadar aile de var. 2-3 çocuklarıyla kaçıp gelmişler. Birkaç yüzde tek başlarına gelenler. Bunların hepsini sığınma yerlerine ben yerleştirdim. Bunların dışında başkalarının da yerleştirdiği Türk sığınmacılar var. New York’ta çok zor şartlarda, dramatik şekilde yaşamak zorunda olan binlerce Türk sığınmacı var’’ ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye’den yola çıkıp Meksika sınırından ABD’ye gelecek Türklerin sayısının çok daha artabileceğini belirterek “Asla bu yolla gelmeyi düşünmeyin. Bu doğru bir çözüm yolu değil. Çok büyük riskler alacaksınız buna değmez. Nehirde boğulup, uyuşturucu kartellerinin, insan kaçakçılarının eline düşebilirsiniz. karar'ın aktardığı haberde: Eğer bu yolla bu ülkeye gelmişseniz de bu ülkede yasaların dışına çıkmayın, kanunlara uyun. Türk toplumuyla bağlantı içinde olun ki başınıza bir şey geldiğinde size ulaşılsın” diye konuştu.