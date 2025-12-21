Araçtan çıkanlara bakın

  • İSTANBUL
Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Tüketiciyi 'İndirim' ve 'Ödülle' kandıran yandı! Reklam Kurulu hem para cezası kesecek hem ifşa edecek

Tanık da, gizlisi de yok; işte resmi evrakla suçlama

Ekonomist İslam Memiş'ten tüyleri diken diken eden uyarı: "Bir litre su, bir çeyrek altın fiyatına yükselecek!"

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Kanlı Noel: Türk çocukları hunharca öldürüldü! Bu fotoğrafı unutmadık

Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

Uyuşturucu partilerine şok baskın! Garipoğlu’nun gizli listesi ve ünlü isimler deşifre oldu

Uygun fiyatlı taşınmaz fırsatı! Milli Emlak satışları dikkat çekti!
Yerel

Seyfullah Maden
Bartın'ın Amasra ilçesinde ekiplerin durdurduğu araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen bir aracı Zübeyde Hanım Caddesi'nde durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalarda 8.57 gram narkotik bonzai maddesi ele geçirildi.

Araçtaki 4 kişi hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

