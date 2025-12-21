Araçtan çıkanlara bakın
Bartın'ın Amasra ilçesinde ekiplerin durdurduğu araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen bir aracı Zübeyde Hanım Caddesi'nde durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramalarda 8.57 gram narkotik bonzai maddesi ele geçirildi.
Araçtaki 4 kişi hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Gündem
