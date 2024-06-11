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Gündem Araçtan çıkanlar pes dedirtti
Gündem

Araçtan çıkanlar pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-06-11 12:07:00 -
Araçtan çıkanlar pes dedirtti

İzmir'de polislerin durdurduğu aracın içinden 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Plakası tespit edilen araç Kemalpaşa ilçesinde kente girişte durdurarak, savcılık izniyle içerisinde arama yaptı. Araçta gerçekleşen aramada, 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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