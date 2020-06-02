Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışan araçlardan fırlayan yolcular, çaya uçtu.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

İlçe merkezinden Korubaşı Mahallesi’ne doğru seyir halinde olan Muzaffer Ağır yönetimindeki 06 EC 7414 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Davut yönetimindeki 07 AEC 898 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar çaya yuvarlanırken, sürücü Mehmet Davut (72), Fatma Davut (67) ve Fatma Davut Gencer (44) ile kamyonetin sürücüsü Muzaffer Ağır (55) ve beraberindeki iki Afgan uyruklu işçi çaya savruldu.

Çevrede görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çaya savrulan yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayı görerek jandarma ve sağlık personeline haber veren Yüksel Salman, “Ben serada çalışırken bir ses duydum. Duymamla beraber hemen koştum. Kaza yerine geldiğim zaman kamyon ve binek arabanın aşağı uçtuğunu gördüm. Binek arabanın içerisindeki insanlar yaralılar vardı. Bağırıyorlardı. Koşarken hemen 112’yi aradım 112 de çabuk geldiler. Onun dışında baktığımız zaman tehlikeli bir durum var itfaiye gelene kadar sağlık ekipleri gelene kadar müdahalede bulunmadık” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.