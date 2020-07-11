Araç satın alacak vatandaşlar beğendikleri araçların hasar kaydı olup olmadığını merak ediyor. Bu sebeple vatandaşlar hasar kaydının internetten ya da SMS ile öğrenilmesinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

Araçların hasar geçmişi nasıl öğrenilir? Araç kaza sorgulama

Araç hasar kaydı sorgulamak için iki seçeneğiniz bulunuyor. Bunlardan biri SMS diğeri ise e-devlet üzerinden yapılıyor. Turkcel, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları araç hasar kaydını SMS ile öğrenebiliyor.

Bunun için mesaj sayfasını açmanız gerekiyor. Oluşturacağınız mesaja hasar kaydını öğrenmek istediğiniz aracın plakasını aralarda boşluk olmadan girin. Plakayı uygun şekilde yazdıktan sonda mesajı "5664" e gönderin.

Kısa süre içinde mesajınıza cevap gelecektir. Bu uygulamanın ücretini merak ediyorsanız; açıklayalım. Atacağınız her mesaj 9,5 TL karşılığındadır.

E devlet üzerinden ya da PTT’den de sorgulama yapabilirsiniz. PTT internet sitesi üzerinden yapacağınız sorgulamanın bedeli ise 9.25 TL’dir.

PTT ÜZERİNDEN HASAR KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÜZERİNDEN HASAR KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ