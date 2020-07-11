  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv

Araçların hasar geçmişi nasıl öğrenilir? Araç kaza sorgulama

Hasar sorgulama | İkinci el araç satın alacak olanlar alacakları araçların hasar kaydı olup olmadığını merak ediyor. Araç sahibinin beyanatından ziyade resmi kayıtları görmek isteyenler “Hasar kaydı nasıl öğrenilir?” , “Hasar kaydı sorgulama” , “Hasar kaydı nasıl sorgulanır?” , “Araç kaza sorgulama” , “Hasar kaydı mesajla öğren” , “Hasar kaydı e devletten öğrenilir mi?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, araç hasar kaydı sorgulama.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:11:00 -
Araçların hasar geçmişi nasıl öğrenilir? Araç kaza sorgulama

Araç satın alacak vatandaşlar beğendikleri araçların hasar kaydı olup olmadığını merak ediyor. Bu sebeple vatandaşlar hasar kaydının internetten ya da SMS ile öğrenilmesinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

Araçların hasar geçmişi nasıl öğrenilir? Araç kaza sorgulama

Araç hasar kaydı sorgulamak için iki seçeneğiniz bulunuyor. Bunlardan biri SMS diğeri ise e-devlet üzerinden yapılıyor. Turkcel, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları araç hasar kaydını SMS ile öğrenebiliyor.

Bunun için mesaj sayfasını açmanız gerekiyor. Oluşturacağınız mesaja hasar kaydını öğrenmek istediğiniz aracın plakasını aralarda boşluk olmadan girin. Plakayı uygun şekilde yazdıktan sonda mesajı "5664" e gönderin.

Kısa süre içinde mesajınıza cevap gelecektir. Bu uygulamanın ücretini merak ediyorsanız; açıklayalım. Atacağınız her mesaj 9,5 TL karşılığındadır.

E devlet üzerinden ya da PTT’den de sorgulama yapabilirsiniz. PTT internet sitesi üzerinden yapacağınız sorgulamanın bedeli ise 9.25 TL’dir.

PTT ÜZERİNDEN HASAR KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÜZERİNDEN HASAR KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV 1.taksit son ödeme tarihi ne zaman?
MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV 1.taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Ekonomi

MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV 1.taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Şase no ile parça sorgusu nasıl yapılır? Şase no ile yedek parça sorgulama
Şase no ile parça sorgusu nasıl yapılır? Şase no ile yedek parça sorgulama

Aktüel

Şase no ile parça sorgusu nasıl yapılır? Şase no ile yedek parça sorgulama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı