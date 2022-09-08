Aracın yakıt deposuna bakın ne saklamışlar!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, yarım tondan fazla bal araçların yakıt depolarında veya eşyaların içerisinde gizleyerek yurda sokmaya çalışılırken ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen ilk operasyonda, Sarp Gümrük Kapısı’na Gürcistan’dan gelen yabancı plakalı bir araç yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç x-ray tarama cihazına sevk edildi. Gerçekleştirilen x-ray taramasında aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Bunun üzerine araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. Yapılan detaylı aramada araçta bulunan eşyaların içerisine gizlenmiş halde 4 bidon halinde 157 kilo 200 gram kestane balı ele geçirildi.

Diğer bir operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekiplerince başka bir tırın çekici ve dorse kısımlarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerin yapılan aramada çekicinin yan dolaplarına ve dorse içerisine gizlenmiş halde 10 bidon halinde toplamda 69 kilo 500 gram kestane balı yakalandı.

Yine Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan başka bir aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluğa rastladı. Aracın yakıt deposunda 90 kilo 700 gram kestane balı ele geçirilirken, söz konusu aracın yakıt ihtiyacının ise silecek suyu deposunda bulunan özel bir tertibat ile sağlandığı da Gümrük Muhafaza ekiplerince tespit edildi.

Hibya haber ajansına göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı olayda da aynı yöntemi kullanan kaçakçıların araçların yakıt depolarını balla doldurdukları tespit edildi ve 212 kilo 200 gram bal daha ele geçirildi.

Sağlıksız ve uygunsuz koşullarda ülkemize sokularak, piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram ağırlığındaki kestane balına el konuldu. Olaylarla ilgili sorumlular hakkında soruşturmaya devam ediliyor.