Aracın yağ yaktığı nasıl anlaşılır?

Motor yağlarının görevi, hareketli parçaları arasında ince bir tabaka oluşturup sürtünme miktarını azaltarak parçaların aşınmasını önler. Motor yağı olmadan araç kullanmak araca çok büyük hasar verecektir.

İkinci el araç alırken en çok araştırılan konuların başında yağ yakma problemi gelmektedir. Peki yağ yakma nasıl olur?

Araca hareket sağlamak için gereken güç pistonların içinde bulunduğu motor bloğundan elde edilir. Pistonlar motor bloğunun içindeki silindirlerde bulunur. Piston ile silindir arasında gerekli yakıt ve hava karışımı sıkıştırılarak ateşlenir ve bir patlama meydana gelir. Aynı zamanda bu patlama olan bölge yanma odası olarakda adlandırılır. Patlama sonrasında oluşan basınç pistonu aşağı yönde iterek güç elde edilir.

Araç motoru çalışır vaziyette olduğu her durumda yanma odasında patlamalar gerçekleşir. Piston hareketi ile silindir yüzeyi arasında boşluk olmaması, bu patlamalardan elde edilecek gücün maksimum seviyede olmasını sağlar. Maksimum gücü elde etmek için ve yanma odasına herhangi bir sıvı veya gaz giriş çıkışını engellemek için piston ile silindir arasında segmanlar bulunur. Segmanlarda veya silindir yüzeyinde bir aşınma olursa o zaman yanma odasının içine, pistonların rahat haret etmesini sağlamak için kullanılan motor yağı sızacaktır. Bu durumda araç yakıtla birlikte sızma yapan yağıda yakmaya başlacaktır.

Yağ yakan araç nasıl anlaşılır?

Yağ yakan aracı anlamanın en kolay yolu egzoz dumanını incelemek olacaktır. Eğer egzoz dumanının rengi mavi ise o zaman motor yağ yakıyor demektir. Gri renkte olan egzoz dumanıda yağ yakma habercisidir.

Diğer bir yağ yakma tesipiti için motor kapağı açıldığında, buradan dışarı doğru gaz çıkışı varsa muhtemelen bu araçta yağ yakıyor demektir. Çünkü patlama sırasında oluşan egzoz gazının bir kısmı aşınma yapan segman veya silindir duvarlarından morotun yağ bloğunun içine kaçtığını gösterir.

Son olarak sağ seviyesinin belirli araklıklarla kontrol etmekde yağ yakma hakkında fikir verecektir. Eğer aracın yağ değişim zamanı gelmeden yağ seviyesi azalıyorsa bu araçta muhtemelen yağ yakıyordur.