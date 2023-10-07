Araç ticaretine ‘çatı’ yönetmelik

Otomotiv satışlarında piyasa bozucu hareketlerin önüne kalıcı şekilde geçmek isteyen Ticaret Bakanlığı, “al-satçı” olarak bilinen satıcıların fiyatlara müdahale etmesine engel olmak ve sıfır araç satışında bazı bayiler tarafından başvurulan elden para isteme gibi yöntemlerin önüne geçmek üzere yeni bir “çatı” yönetmelik için düğmeye bastı. Bu kapsamda, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” yönetmeliğinin “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” gibi bir isimle hem sıfır hem de ikinci el araç sektörünün tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Yeni yönetmelikle sadece sıfır ve ikinci el otomobil değil, motosiklet dahil tüm motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik koşulların net bir şekilde belirlenmesi hedefleniyor. Böylece, önümüzdeki dönemlerde piyasa bozucu hareketlerin yaşanmasının önüne geçilecek.

GÖZLER KASIM AYINDA

Edindiğimiz bilgilere göre, yeni yönetmeliğe ilişkin bazı detaylar geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın motorlu araç satıcıları temsilcilerini ağırladığı toplantıda gündeme geldi. Sektör temsilcileri, araç satışında tüketiciyi mağdur eden sürecin tekrar yaşanmamasıyla ilgili kalıcı tedbirlerin alınmasına yönelik isteklerini dile getirdi. Bakan Bolat da ikinci el araç ticaretinde “al-satçı” olarak tabir edilen şirket veya şahısların piyasaya tekrar müdahale etmemeleriyle alakalı yeni bir yönetmelik hazırlığında olduklarını kaydetti. Sektör yetkilileri ise sadece ikinci el satışında değil tüm kara taşıtlarını içine alacak kapsayıcı bir yönetmelikle ilgili önerilerini paylaştı. Bu doğrultuda, sektör yetkilileri ile Ticaret Bakanlığı arasında görüşmeler ekim ayında devam edecek. Yeni yönetmeliğin ise kasım ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRECEK

Bugüne kadar “İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti” yönetmeliği çatısında piyasanın dengesini bozan kişi ve şirketlere karşı birçok düzenleme yapıldı. İlan sitelerine sıfır fiyatının üzerinde ikinci el araç konulmasının engellenmesi, 6 ay ve 6 bin km sınırı, al-sat’çılara getirilen yaptırımlar bunlardan bir kaçıydı. Planlanan yeni yönetmelikte hem bugüne kadar getirilen düzenlemeler yer alacak hem de sistemdeki açıklar giderilerek motorlu kara taşıtlarının ticaretine yönelik tüm esaslar belirlenecek. Bu kapsamda, yeni yönetmelikte yer alması beklenen bazı düzenlemeler şu şekilde:

- Yetki belgesi olmayan kişiler artık ikinci el araç satışı gerçekleştiremeyecek. Belgesi olanlar ilan sitelerine yetki belgelerini bildirmek zorunda kalacak. Satışlar yalnızca yetki belgesi olanlar üzerinden ilerleyecek.

-Şahısların senede en fazla 3 adet araç devir hakkı bulunuyor. Bu kapsamda, şahısların ilan sitelerine dördüncü aracı koymasının önüne geçilecek. Şahıslar sadece birinci derecede akrabalarının ilanlarını girebilecek.

- Düzenleme ilan sitelerine kimlik doğrulamasını zorunlu kılıyor. Gerek şirketler gerekse de şahıslar kimlik doğrulaması olmadan sitelere ilan koyamayacak. Şahısların ilan sınırı da buradan takip edilecek.

- Sıfır araç satışında geçtiğimiz dönemde bazı bayiler tarafından başvurulan elden para alma, zorla aksesuar satışı gibi yöntemlere caydırıcı yaptırımlar uygulanacak.

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