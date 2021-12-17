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Otomotiv Araç stokçularına kötü haber!
Otomotiv

Araç stokçularına kötü haber!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde bayilerden sıfır araçları toplayarak fiyat artışını etkiledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:30:00 - 2021-12-17 11:45:53
Araç stokçularına kötü haber!

Sıfır otomobilleri bayilerden toplayıp, fiyatları yükselterek satmaya çalışan şüpheliler hakkında soruşturma açıldı. Otomobil fiyatlarının hızlı yükselmesiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Sıfır araçları bayilerden alıp, otoparkta bekleten ve bayiden aldığı fiyatın çok daha üstünde satış fiyatı koyan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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