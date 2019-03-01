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Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere LPG'ye 18 kuruş zam geldi.

01 Mart 2019 Cuma 18:50
Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere LPG'ye 18 kuruş zam geldi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:50
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  • salim başsalim baş50 dk önce
    hayret akp nasıl olduda secimi beklemedi.demekki secim sarhoşlugu böyle birşey olmalı.

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