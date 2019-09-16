Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geldi Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Ayrıntılar Geliyor...

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