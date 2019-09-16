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Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geldi

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geldi

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
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