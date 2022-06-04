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Ekonomi Araç sahiplerine kara haber geldi! Akaryakıt fiyatları...
Ekonomi

Araç sahiplerine kara haber geldi! Akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ederken petrol fiyatlarının ne yönde şekilleneceği merakla takip ediliyor. Araç sahipleri bir indirim beklentisi içerisine girse de analistler kötü haberi verdi. Brent petrolde yakın zaman için bir indirim beklentisi bulunmuyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 19:03:00 -
Araç sahiplerine kara haber geldi! Akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatları, Ukrayna savaşının ilk günlerinde olduğu yere geri döndü. Analistler yakın zamanda sürücüler ve işletmeler için önemli bir rahatlama beklentisinin olmadığını ifade etti.

CNN International'ın haberine göre, Brent ham petrolünün fiyatı, Avrupa Birliği'nin bu yılın sonuna kadar Rusya petrol ithalatının %90'ını azaltacağını açıklamasının ardından, hafta başında varil başına 124 doları aştı. O zamandan beri fiyatlar, büyük ölçüde OPEC'in daha fazla petrol pompalayacağı, ancak tüketicilerin pompada hissettiği acıyı hafifletmek veya yaygın küresel enflasyonu dizginlemek için yeterli olmadığı beklentileri nedeniyle, biraz gerileyerek 117 dolar civarına geldi.

Bir analitik şirketi olan Kpler'de Amerika'nın baş petrol analisti Matt Smith, "üç haneli petrol fiyatlarının" sabit kalacağını söyledi.

Smith, "Karantinalardan sonra Çin talebi yeniden yükselirse ve Rusya üretim düşüşünü sürdürürse o zaman yılın başlarında görülen 139 dolar seviyesi yeniden test edilebilir." dedi.

Küresel petrol talebinin 2008'de olduğu gibi fiyatları düşürmeye yetecek kadar düşmesi olası değil.

Smith, bu seferki sorunun talep kaynaklı değil arz kaynaklı olduğunu ifade etti. Smith ayrıca, "Talep azalmış olsa bile fiyatların pompada önemli ölçüde düştüğünü görmeyebiliriz" dedi.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları şimdiden pazarda önemli bir boşluk yaratıyor.

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Yorumlar

Aziz Metin

Ikide bir brent petrolü bahane edip algı yapmaya çalışıyorsunuz, dövizden haber vermiyorsunuz. Dolar 16.500 olmuş, halen brenti öne sürüp duruyorsunuz.

Batırel

Arkadaş bi baksın bu işe şaaak bi 10 milyar dolar satıversin
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