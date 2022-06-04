Araç sahiplerine kara haber geldi! Akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatları, Ukrayna savaşının ilk günlerinde olduğu yere geri döndü. Analistler yakın zamanda sürücüler ve işletmeler için önemli bir rahatlama beklentisinin olmadığını ifade etti.

CNN International'ın haberine göre, Brent ham petrolünün fiyatı, Avrupa Birliği'nin bu yılın sonuna kadar Rusya petrol ithalatının %90'ını azaltacağını açıklamasının ardından, hafta başında varil başına 124 doları aştı. O zamandan beri fiyatlar, büyük ölçüde OPEC'in daha fazla petrol pompalayacağı, ancak tüketicilerin pompada hissettiği acıyı hafifletmek veya yaygın küresel enflasyonu dizginlemek için yeterli olmadığı beklentileri nedeniyle, biraz gerileyerek 117 dolar civarına geldi.

Bir analitik şirketi olan Kpler'de Amerika'nın baş petrol analisti Matt Smith, "üç haneli petrol fiyatlarının" sabit kalacağını söyledi.

Smith, "Karantinalardan sonra Çin talebi yeniden yükselirse ve Rusya üretim düşüşünü sürdürürse o zaman yılın başlarında görülen 139 dolar seviyesi yeniden test edilebilir." dedi.

Küresel petrol talebinin 2008'de olduğu gibi fiyatları düşürmeye yetecek kadar düşmesi olası değil.

Smith, bu seferki sorunun talep kaynaklı değil arz kaynaklı olduğunu ifade etti. Smith ayrıca, "Talep azalmış olsa bile fiyatların pompada önemli ölçüde düştüğünü görmeyebiliriz" dedi.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları şimdiden pazarda önemli bir boşluk yaratıyor.