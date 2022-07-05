Araç sahiplerine güzel haber! Zam geri çekildi
Benzin grubunda 6 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 96 kuruş olarak gerçekleşmesi beklenen zam geri çekildi.
Benzinin litre fiyatı son iki indirimle birlikte 26 Türk Lirası’nın (TL) altına inmişti. Ancak Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’nin (TÜPRAŞ) rafineri çıkış fiyatının artışına bağlı olarak akaryakıt dağıtım firmaları zam kararı almıştı.
6 Haziran Çarşamba saat 00.01’den itibaren benzinin fiyatı 96 kuruş artarak yeniden 27 TL’nin eşiğine yükselecekti.
Edinilen bilgiye göre; petrolün (Brent) varil fiyatının yüzde 5’ten fazla gerilemesi üzerine zam askıya alındı.
Benzin Ankara'da ve İstanbul'da 25,30 TL'den satılıyor. Fiyatlar ilçeden ilçeye ve akaryakıt bayiine göre değişiklik arz edebiliyor.