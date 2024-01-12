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Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Zammın tarihi belli oldu
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Zammın tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-12 13:01:00 -
Araç sahipleri dikkat! Zammın tarihi belli oldu

Trafik sigortası baz primlerinde Şubat'ta da yüzde 10 artış olacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Şubat 2024 için de yüzde 10 artırılmasına karar verdi.

Zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) aldığı karara göre, 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler 2024 yılı Şubat ayı için de yüzde 10 artırılacak.

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