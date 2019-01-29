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Araç sahipleri dikkat! Sadece iki gün kaldı

Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, MTV'nin ilk taksitinin son ödeme süresi 31 Ocak 2019'da sona erecek. Araç sahipleri ödemelerini, vergi dairesinin internet sitesinden veya bankalardan yapabiliyor.

29 Ocak 2019 Salı 15:32
Araç sahipleri dikkat! Sadece iki gün kaldı

MTV'nin ilk taksitinin son ödeme tarihi 31 Ocak 2019'da doluyor. Ödemeler vergi dairesinin internet sitesinden veya bankalardan yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek.

Birçok ödeme noktasından işlem yapılabiliyor

Kuruma ait www.gib.gov.tr internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde anlaşmalı bankalarla yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek.

Ayrıca, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de bu borçlar ödenebilecek.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:32
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