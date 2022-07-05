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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareket nedeniyle benzin fiyatlarına zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 10:01:00 -
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor

7 Temmuz çarşamba gününden itibaren petrol fiyatları ve dövizdeki artışla birlikte benzine 96 Kuruş zam gelecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.

NTV

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