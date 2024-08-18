Araç kiralayacaklar bu tuzağa dikkat! Onlarca kişi milyonlarca lirasını kaptırdı

Siber dolandırıcılar, bir rent a car şirketinin sitesini kopyaladı; ücretli reklamlarla sahte sayfayı arama motorlarında üst sıraya taşıdı. Araç kiralamak için orijinaliyle aynı olan siteye giren onlarca kişi, kasko, sigorta ve teminat bedeli adı altında milyonlarca lira kaptırdı.

KİRALIK ARAÇTA KOPYA VURGUN

Yaz aylarında araç kiralama sektöründeki hareketliliği fırsat bilen şebeke, tanınmış rent a car şirketinin internet sitesini kopyaladı. İstanbul'da yaşayan Ş.T, 29 Temmuz'da araç kiralamak için Google'dan arama yaptı, üst sırada yer alan ve orijinaliyle birebir aynı olan siteye girip işlem yaptı. 10 günlük araç kiralamak isteyen Ş.T., sözde fi rma yetkilileriyle irtibat geçti; kendisine WhatsApp'tan 10 bin liralık fatura gönderildi. Havale sonrası Ş.T.'den kasko ve sigorta bedeli adı altında 75 bin TL de teminat istendi; paranın araç tesliminde geri verileceği söylendi.

75 BİN LİRA TEMİNAT!

Siber dolandırıcılar bu kez '507' ile başlayan başka numaradan Ş.T.'ye sahte kampanya mesajı gönderdi. Sınırlı sayıdaki online müşteriler için özel fi yat teklifi sunulduğu belirtilen WhatsApp mesajının içeriğinde "Günlük 800 TL'den başlayan (kasko dâhil) fi yatlarla araç kiralama fırsatını kaçırmayın" ifadesi yer aldı. Toplam 92 bin TL ödeme yapan Ş.T., 2 numaraya da bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"GOOGLE'DAKİ REKLAMA KANMAYIN, UZANTIYA BAKIN"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, siber dolandırıcıların tuzaklarına karşı şöyle uyardı: "Site kopyacıları 'com' ya da 'com. tr' uzantıları yerine 'xyz', 'abc' gibi karmaşık uzantılı sahte adresler üretiyor. Dolandırıcılar Google ücretli reklam vererek sahte sitenin üst sırada yer almasını sağlıyor."

WHATSAPP'TAN İLETİŞİME GEÇİYORLAR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araç kiralamak isterken dolandırılan vatandaşlar, yaşadıklarını 'şikayet var' adlı sitede paylaştı. 5 Ağustos'ta dolandırılan Şeyma adlı kullanıcı, "WhatsApp'tan iletişim kuruldu. 1 günlük araç ücreti ve depozito dahil 2 bin 850 lira havale ettim, sonra bağlantı kesildi" dedi. 18 bin TL kaptıran Gamze isimli kullanıcı, "Para attığım kişinin adı, IBAN'ı, dekontlarım ve yazışmalar hep mevcut" derken; Sedat adlı mağdur ise Google'dan çıkan numarayı arayınca tuzağa düşürüldüğünü dile getirdi.