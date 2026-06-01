Araç kiralamada yaz fırsatı! Praticar’dan yüzde 50 indirim kampanyası

Kullanıcılarına hızlı, dijital ve zahmetsiz bir kiralama deneyimi sunmayı hedefleyen yeni nesil mobilite markası Praticar, araç kiralamayı daha erişilebilir ve avantajlı hale getirmek amacıyla %50 indirim kampanyası başlattı.Türkiye genelindeki tüm Praticar ofislerinde 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak kampanya kapsamında7/24 yol yardım hizmeti, zorunlu trafik sigortası, periyodik bakım süreçleri ve ikame araç desteği de standart olarak sunuluyor.

1-60 gün arasındaki tüm kiralamalarda geçerli olan kampanya, özellikle yaz sezonu döneminde artan seyahat ihtiyacına daha konforlu ve ekonomik bir alternatif sunmayı hedefliyor. İndirim oranı “ofiste öde” fiyatı üzerinden uygulanıyor ve tüm araç segmentlerini kapsıyor.Kullanıcı dostu dijital altyapısıyla öne çıkan Praticar’da rezervasyon işlemleri ise yalnızca 1 dakika içinde tamamlanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların, 31 Aralık 2026’ya kadar gerçekleşecek kiralamaları için rezervasyonlarını 30 Haziran 2026 tarihine kadar oluşturmaları gerekiyor. Praticar’ın farklı ihtiyaçlara yanıt veren geniş araç filosu ve yaygın hizmet ağı sayesinde kullanıcılar, Türkiye’nin dört bir yanında aynı standartta hizmet alma imkânına da sahip oluyor. Kampanya dahilinde günlük 500 kilometre, aylık ise 4.000 kilometre kullanım limiti ile planlı ve kontrollü bir kiralama deneyimi sunulurken, limit aşımı durumunda kilometre başına ek ücretlendirme uygulanıyor.