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Aktüel Araç kazasında şehit olan askerler, törenle memleketlerine uğurlandı
Aktüel

Araç kazasında şehit olan askerler, törenle memleketlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:22:00 -
Araç kazasında şehit olan askerler, törenle memleketlerine uğurlandı

ŞIRNAK (AA) - Irak’ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 asker, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Piyade Yarbay Rasim Sayan ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç’ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Sayan ve Kılıç'ın naaşları, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehitlerden Sayan'ın cenazesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan uçakla Edirne'ye, Kılıç'ın da Şanlıurfa’ya gönderildi.

Törene Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Ali İhsan Ersoy, 23 Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Mustafa Eme Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin olay yerinde şehit düştüğü iki askerin de hastaneye sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen bir askerin daha şehit düştüğü belirtilmişti.

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