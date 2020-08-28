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Ekonomi Araç kaskolarında normalleşme başladı
Ekonomi

Araç kaskolarında normalleşme başladı

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen: - "Bankaların bu süreçte araç kredisinde uyguladıkları faiz oranlarını önemli oranda düşürmesiyle birlikte artan araç satışları sigorta sektöründe sıçrama etkisi yarattı"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:09:00 -
Araç kaskolarında normalleşme başladı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, haziran ayında başlayan kontrollü sosyal hayat dönemiyle ve bankaların taşıt kredilerinde uyguladıkları faiz oranlarını düşürmesi ile birlikte artan araç satışlarının kasko branşını olumlu yönde etkilediğini kaydetti.

Aksigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülen, yılın ilk 3 ayında 1 milyar 371 milyon lira olan tazminat ödemeleri, yılın ikinci 3 ayında yüzde 37,8 azalarak 852.6 milyon lira olduğunu belirtti.

Gülen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ödeme yapılan dosya sayısı da yüzde 46,7 azalarak 394 bin 91'den 210 bin 43 adede indi. Çalışma hayatının eve taşınmasıyla, özellikle nisan ve mayısta otomobiller park alanlarında kalınca hasarlar nedeniyle ödenen tazminat yüzde 42,8 azalarak 958.6 milyon liradan 548,8 milyon liraya düştü. Tazminat ödemeleri kamyonette yüzde 31,9, çekicide yüzde 11,4, kamyonda yüzde 15,8, minibüste yüzde 55, römorkta yüzde 25,2, küçük otobüste yüzde 54,5 düştü. Takside ise düşüş yüzde 72'yi buldu."

Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte kasko branşında da normalleşme yaşanmaya başladığını belirten Gülen, "Bankaların bu süreçte araç kredisinde uyguladıkları faiz oranlarını önemli oranda düşürmesiyle birlikte artan araç satışları sigorta sektöründe sıçrama etkisi yarattı." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma hayatının eve taşınması ve ticaretin durma noktasına gelmesi ile pek çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektörü de olumsuz etkilendi.

Otomotiv sektöründe yaşanan daralma ile birlikte dolaylı olarak sigortacılık sektöründe kasko branşında da rakamlara yansıdı.

Özellikle pandeminin yoğun olarak yaşandığı mart, nisan ve mayıs ayları içerisinde kasko branşında gerek yeni poliçe satışlarında gerekse yenilemelerde düşüşler dikkati çekti.


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