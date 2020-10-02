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Otomotiv Araç alacakları uyardı! İkinci el fiyatları için dikkat çeken açıklama geldi
Otomotiv

Araç alacakları uyardı! İkinci el fiyatları için dikkat çeken açıklama geldi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı’ndan önemli bir açıklama geldi. Yıl sonuna doğru artacak olan sıfır araç arzı ikinci el piyasasını da hareketlendireceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:26:00 -
Araç alacakları uyardı! İkinci el fiyatları için dikkat çeken açıklama geldi

Federasyon Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci piyasasının hareketleneceğini söyleyerek, "Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz" dedi.

Aydın Erkoç gazetecilere yaptığı açıklamada, “yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini" söyledi.

İkinci el araç satışlarının ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 arttığına işaret eden Erkoç, bu dönemler itibarıyla satış sayısının 3 milyon 537 bin 698'den 4 milyon 439 bin 890'a çıktığını bildirdi.

Erkoç, yılın ilk 3 ayında yükselişte olan ikinci el araç satışlarının, salgın kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle nisan ve mayısta gerilediğini dile getirdi. Erkoç, açıklamalarının devamında şunları söyledi.

"2019 yılının nisan ayında 468 bin 217 adet olarak gerçekleşen ikinci el araç satışı, bu senenin aynı ayında yüzde 50,46 düşüşle 231 bin 977 olarak kaydedildi. Mayıs ayında da geçen seneye göre yüzde 26,36 düşüş yaşandı ancak haziran ayı itibarıyla kamu bankaları tarafından açıklanan kredi destek paketleriyle hem sıfır araç satışlarında hem de ikinci el piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşandı. 2019 yılının haziran ayında 399 bin 916 adet olan satışlar, yüzde 93 artışla 773 bin 260 olarak gerçekleşti."

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