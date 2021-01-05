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Otomotiv Araç alacaklar dikkat! Otomobil ilan fiyatları, geçen ay ilk defa yaklaşık yüzde 1 geriledi
Otomotiv

Araç alacaklar dikkat! Otomobil ilan fiyatları, geçen ay ilk defa yaklaşık yüzde 1 geriledi

2020 yılı boyunca her ay önceki aya göre artış gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, geçen ay ilk defa yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:43:00 -
Araç alacaklar dikkat! Otomobil ilan fiyatları, geçen ay ilk defa yaklaşık yüzde 1 geriledi

Aralık ayı araç ilanları raporuna göre, 2020 yılı boyunca her ay önceki aya göre artış gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, aralık ayında ilk defa yüzde 1’e yakın düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artan izole seyahat etme ihtiyacı ve kamu bankalarının sunduğu düşük faizli krediler ile birlikte otomobile talep artmış, buna rağmen araç üretimlerinin yavaşlamasıyla arz azalmıştı. Aralık ayında ise piyasadaki değişimin araç fiyatlarını arttırması trendi yerini ilk defa düşüşe bıraktı. -

En çok Volkswagen Passat ilanı verildi

Rapora göre, aralık ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan-panelvan, arazi/ SUV-pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti. Otomobil ilanlarında, marka-model sıralamasında son 5 ayın liderleri değişmedi ve Volkswagen Passat’ı, Renault Clio, Opel Astra, Renault Megane ile Ford Focus takip etti.

En çok ilanı verilen arazi/ SUV- pick-up markası ise yine Nissan oldu. Verilere göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37’si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 24,8’i 50 bin - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu. Bu, toplam ilanlar içinde en yüksek pay olarak belirlendi.

En çok gece saatlerinde ilanlara bakıldı

Türkiye'nin online araç satış platformu sahibinden.com’da ilan bakanlar aralık ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok saat 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 2 saniye oldu.

50 milyon TL'lik Bugatti Chiron, 14,5 milyon TL’lik Lamborghini Aventador Roadster ve 29,5 milyon TL’lik Mercedes Maybach aralık ayında en çok görüntülenen ilk 3 otomobil ilanı oldu.

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