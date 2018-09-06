THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Yöresel lezzetlerden olan arabaşı çorbası nasıl yapılır?

06 Eylül 2018 Perşembe 18:51
Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 tavuk göğüs eti

7 su bardağı su

2 çay kaşığı salça

2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

20 gr margarin

1 çorba kaşığı un

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı nane

Hamuru için:

7 su bardağı su

1 su bardağı un

Tuz

ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Hamur için, büyük bir tencerede 1 çay kaşığı tuz ilave edilmiş 5 su bardağı suyu kaynatın. Kalan 2 bardak soğuk suyla unu karıştırıp bulamaç haline getirin. Süzgeçten geçirip kaynayan suya hızla karıştırarak ekleyin. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamında pişirin. Hamuru yaklaşık iki parmak kalınlığında bir tepsiye döküp ılınmaya bırakın. Dinlenmesi için buzdolabında 1 saat  bekletin. Servis yapmadan önce hamuru kesin.

Çorba için, büyük bir tencereye tavuk etini alın. Sulandırılmış 1 çorba kaşığı salça ve 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiberi ekleyin. Etler yumuşayıncaya kadar pişirin ve parmak büyüklüğünde parçalara ayırın.

Bir tavada margarini eritip unu kavurun. Kalan salça ve biberi ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. Bu karışımı, sıcak tavuk suyuna karıştırarak ilave edin. Tavukları  ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.

Çorbayı servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine hazırladığınız hamurlardan ekleyin ve limon suyunu gezdirin. Nane serpiştirin. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 18:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanser olmadan bakım yapın
    1. Kanser olmadan bakım yapın
    2. ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var
    3. Başkan Erdoğan ortak basın..
    4. Kazada yaralanan Halil Ünver hayatını..
    5. Düz tabanlı mısınız?
    6. Ayak ağrıları öldürebilir
    7. Ayakta şişmeler ağrılar ve tedavisi
    8. İstanbul'da helikopterin düşme anı..
    9. Uzmanınından D vitamini için tavsiyeler
    10. Karın neden guruldar?
    11. Bohça böreği nasıl yapılır?
    12. Ejder meyvesi göz sağlığı için faydalı!
    13. Uyku problemi çekiyorsanız yasemin..
    14. Alkol meme kanseri yapıyor
    15. Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak..
    16. Sineklik temizliği için...
    17. Nerede o eski komşuluklar...
    18. UCM'den Arakanlı Müslümanlar için flaş..
    19. Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
    20. Eşinizle karşılıklı dua edin
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...