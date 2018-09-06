Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 tavuk göğüs eti

7 su bardağı su

2 çay kaşığı salça

2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

20 gr margarin

1 çorba kaşığı un

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı nane

Hamuru için:

7 su bardağı su

1 su bardağı un

Tuz

ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Hamur için, büyük bir tencerede 1 çay kaşığı tuz ilave edilmiş 5 su bardağı suyu kaynatın. Kalan 2 bardak soğuk suyla unu karıştırıp bulamaç haline getirin. Süzgeçten geçirip kaynayan suya hızla karıştırarak ekleyin. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamında pişirin. Hamuru yaklaşık iki parmak kalınlığında bir tepsiye döküp ılınmaya bırakın. Dinlenmesi için buzdolabında 1 saat bekletin. Servis yapmadan önce hamuru kesin.

Çorba için, büyük bir tencereye tavuk etini alın. Sulandırılmış 1 çorba kaşığı salça ve 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiberi ekleyin. Etler yumuşayıncaya kadar pişirin ve parmak büyüklüğünde parçalara ayırın.

Bir tavada margarini eritip unu kavurun. Kalan salça ve biberi ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. Bu karışımı, sıcak tavuk suyuna karıştırarak ilave edin. Tavukları ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.

Çorbayı servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine hazırladığınız hamurlardan ekleyin ve limon suyunu gezdirin. Nane serpiştirin. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun.