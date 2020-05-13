Araban’da yeniden vaka görülmeye başlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, yeni tip korona virüs vakasında artışı nedeniyle ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Son günlerde yeniden vakaların görüldüğü Araban’da kurallara uymayanlara cezai işlem yapacaklarını belirten Kaymakam Mutlu, “Salgın hastalık sürecini geçtiğimiz haftaya kadar büyük bir özveri ve sıfır vakayla yürütüyorduk. Son 1 haftalık sürede bu güzel tabloyu geride bıraktık. Sizlerden rica ediyorum. Şehir merkezinden köylere gidiş gelişi durduralım. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için akraba ziyaretlerine ara verelim. Şimdi sabredelim ki 1 hafta önce ki hiç vakasız hastalıksız halimize çabuk geri dönelim” dedi.

“Önceki gün, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 gence kişi başı 3 bin 150 TL, 3 çocuğa da kişi başı 392 TL” cezai işlem yaptıklarını ifade eden Mutlu, “Seyahat Belgesiz giriş yapmaya çalışan 3 kişiye kişi başı 3.150 TL işlem uygulandı. Vatandaşlarımızın özellikle 20 yaş altı çocuklarını sokağa çıkarmaması konusunda dikkatli olmasını rica ediyoruz. 2 aylık süreçte gerekli uyarılarımızı yaptık. Cezai işlem uygulanacaktır. Mevsimlik işçilerin ilçe merkezine ve köylere girmesi yasaktır. İhlal eden kişilere cezai işlem uygulanarak geri gönderilecektir’’ sözleri ile vatandaşları uyardı.