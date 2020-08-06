Arabalarda motor üflemesi ne anlama gelir?

Morotlar çalışma prensibi olarka motor bloğu içinde hareket eden pistonlar ve pistonlar ile silindirler arasında gerçekleşen yanma(patlama) sayesinde çalışır. Piston ile silindirler arasındaki bu yanma odasının içindeki sızdırmazlık oldukça önemlidir. Pistonların üzerinde sızdırmazlığı sağlamak için segmanlar bulnur.

Motor Bloğu

Segmanlar pistonlarla silindirlerin arasını kapatarak yanma odasının içine herhangi bir şeyin girmesini ya da yanma odasından dışarı herhnagi bir şeyin çıkmasını engeller. Bütün gazların giriş çıkışı valfler sayesinde olmalıdır. Segmanlarda veya silindir duvarlarında oluşan hernagi bir aşınma bu sızdırmazlığı bozabilir. Bu durumda yanma odasının içine istenmeyen gaz veya sıvılar girip çıkabilir.

Piston ve Segman

Silindirlerde veya segmanda aşınma olduğu nasıl anlaşılır?

Pistonlar ile silindir duvarları arasındaki sızdırmazlık bozulduğunda yanma odasının içine yağ girebilir ve motor artık yağ yakmaya başlar. Veya bu duruma gelmeden önceki evrelerde yanma odasında meydana gelen patlamarda (yakıtın yanması) oluşan egzoz gazı dışarı sızmaya başlayabilir.

Yanma odasından egzoz gaz sızdırmasının tespit için motor yağ kapağını açarak veya yağ durum çubugunu çıkarıp baktığımızda buralardan dışarı doğru gaz veya yoğun duman çıkışı varsa bu yanma odasından sızdırmanın olduğu anlamına gelir. Normal şartlar altında o kapaklardan herhangi bir duman çıkmaması gerekmektedir. İşte buradaki gaz ve duman çıkışı sanayi ustalarının terimi ile motor üflemesi olmaktadır.

Motor üflemesinin çözümü

Bu sorun segmanların değişmesi ile çözülebileceği gibi silindirlede yani motor bloğu nedeniylede oluyor olabilir. Eğer sorun motor bloğunda ise bunun çözümüde yine sanayi ustalarının terimi ile gömlek çakılması ile düzeltilebilir.