Arabada pet şişe bulundurmayın



Arabanızda bulunduracağınız pet şişedeki su çok tehlikeli.. Bunlar yüksek sayıda görülen göğüs kanseri hadiselerinin en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Bu konuda ilk uyanan ülke Avustralya oldu. Sürekli uyarılar yapılıyor. Pet şişelere çözüm bulunması isteniyor. Hatta yasaklanmasını isteyen ciddi bir hareket oluşmuş durumda. Pet şişelerin oluşturduğu çevre kirliliği de bunda etkili oluyor.

Hekimler "Özellikle kadınlar arabalarda bırakılmış plastik su şişelerinden su içmemelidir" diye uyarıda bulunuyor.

Çünki yüksek sıcaklık ve bu pet şişelerdeki belli kimyasallar göğüs kanserine sebep olabiliyor.

Yüksek sıcaklık plastiğin içindeki toksinleri suya ve yiyeceklerimize geçiriyor ve doktorlar bu toksinleri kanserli hücrelerinin etrafında kolaylıkla gözleyebiliyorlar.

Ayrıca bu plastik su şişelerini buzluğa koymayınız!.. Yaz günlerinde uzun yolculuğa çıkanlar bu hatayı yapıyor. Evde dondurulmuş pet şişeleri yanlarına alarak yola çıkıyor, yol boyu çözülen suyu soğuk soğuk içmenin keyfini yaşamak istiyorlar. Ancak pet şişe içindeki dondurulmuş su çözülürken, içinde bulunduğu plastiğin en zehirli kimyasalları da çözülüyor. Bunların başında 'dioxin' denilen madde geliyor.



Dioxin isimli kimyasal madde kansere sebep oluyor, özellikle göğüs kanserine..

Hatırlatmakta yarar var: Yiyeceklerimizi mikrodalgada plastik kutular içinde ısıtmamamız isteniyor.

Bu özellikle içinde yağ olan yiyecekler için daha önemli..



Yağ, yüksek sıcaklık ve plastikler bir araya geldiklerinde dioxin hızla açığa çıkıyor.

Mikrodalga için hazır üretilmiş çabuk ısıtılabilen plastik yiyecek paketlerini başka bir kaba aktararak ısıtınız.



CAM kapları kullanmak çok daha güvenlidir.

Biberonlara dikkat

Sert plastik ürünleri zararlı kılan şişenin plastiğindeki "bisfenol A" veya kısaca "BPA" denilen madde..

Her gün kullandığımız sayısız üründe bulunan BPA'nın tehlikesi, daha çok bardak, şişe, saklama kabı gibi yiyecek ve içeceklerin muhafazasında kullanılan sert plastik kaplardan kaynaklanıyor. Bunlar içinde en önemlisi de BPA ihtiva eden biberonlar.. Sayısız araştırma, bebek ve çocuk sağlığının BPA yüzünden ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü BPA ihtiva eden plastik biberon, şişe ve yiyecek kaplarına sıcak bir sıvı veya yiyecek konduğunda BPA kaptaki sıvıya geçiyor.