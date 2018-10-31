0553 313 94 23
impression

Arabada pet şişe bulundurmayın

Arabanızda uzun süre kalan pet şişedeki su göğüs kanseri yapıyor

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:35
Arabada pet şişe bulundurmayın


Arabanızda bulunduracağınız pet şişedeki su çok tehlikeli.. Bunlar yüksek sayıda görülen göğüs kanseri hadiselerinin en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Bu konuda ilk uyanan ülke Avustralya oldu. Sürekli uyarılar yapılıyor. Pet şişelere çözüm bulunması isteniyor. Hatta yasaklanmasını isteyen ciddi bir hareket oluşmuş durumda. Pet şişelerin oluşturduğu çevre kirliliği de bunda etkili oluyor.

Hekimler "Özellikle kadınlar arabalarda bırakılmış plastik su şişelerinden su içmemelidir" diye uyarıda bulunuyor.

Çünki yüksek sıcaklık ve bu pet şişelerdeki belli kimyasallar göğüs kanserine sebep olabiliyor.

Yüksek sıcaklık plastiğin içindeki toksinleri suya ve yiyeceklerimize geçiriyor ve doktorlar bu toksinleri kanserli hücrelerinin etrafında kolaylıkla gözleyebiliyorlar.

Ayrıca bu plastik su şişelerini buzluğa koymayınız!.. Yaz günlerinde uzun yolculuğa çıkanlar bu hatayı yapıyor. Evde dondurulmuş pet şişeleri yanlarına alarak yola çıkıyor, yol boyu çözülen suyu soğuk soğuk içmenin keyfini yaşamak istiyorlar. Ancak pet şişe içindeki dondurulmuş su çözülürken, içinde bulunduğu plastiğin en zehirli kimyasalları da çözülüyor. Bunların başında 'dioxin' denilen madde geliyor.

Dioxin isimli kimyasal madde kansere sebep oluyor, özellikle göğüs kanserine..

Hatırlatmakta yarar var: Yiyeceklerimizi mikrodalgada plastik kutular içinde ısıtmamamız isteniyor.

Bu özellikle içinde yağ olan yiyecekler için daha önemli..

Yağ, yüksek sıcaklık ve plastikler bir araya geldiklerinde dioxin hızla açığa çıkıyor.

Mikrodalga için hazır üretilmiş çabuk ısıtılabilen plastik yiyecek paketlerini başka bir kaba aktararak ısıtınız.

CAM kapları kullanmak çok daha güvenlidir.

Biberonlara dikkat

Sert plastik ürünleri zararlı kılan şişenin plastiğindeki "bisfenol A" veya kısaca "BPA" denilen madde..

Her gün kullandığımız sayısız üründe bulunan BPA'nın tehlikesi, daha çok bardak, şişe, saklama kabı gibi yiyecek ve içeceklerin muhafazasında kullanılan sert plastik kaplardan kaynaklanıyor. Bunlar içinde en önemlisi de BPA ihtiva eden biberonlar.. Sayısız araştırma, bebek ve çocuk sağlığının BPA yüzünden ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü BPA ihtiva eden plastik biberon, şişe ve yiyecek kaplarına sıcak bir sıvı veya yiyecek konduğunda BPA kaptaki sıvıya geçiyor.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:35
  1. araba
  2. pet şişe
  3. göğüs kanseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit halkından özür diledi
    1. Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit..
    2. Kaşıkçı’nın Nusret'te görüntüleri..
    3. Arabada pet şişe bulundurmayın
    4. Hanımlarda tehlikeli olabilen karın..
    5. Düzce'de 'mezarlarınız çıkartılıyor'..
    6. Kayserispor kupada yarım düzine gol..
    7. Kupada skandal! Top ağlara gitti ama...
    8. Galatasaray'dan Ali Koç'a derbi daveti
    9. Sofradan tam doymadan kalkmalı
    10. Olursa bir derdiniz 'konak' oluversin
    11. Kocaeli'de yaşandı! Halk otobüsünde..
    12. Veliaht Prens Selman'ın koltuğu..
    13. Antalya'da semt pazarında kan donduran..
    14. Anneliği ıskalayanlar, yaşlandıkça..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    16. ÖTV ve KDV indirimi müjdesi iş..
    17. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Kaşıkçı..
    18. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı konuştu:..
    19. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli..
    20. Spreylerde zehirli kimyasallar var
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur