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Otomotiv Araba tutkunlarını heyecanlandıracak! Yeni Renault Duster'ın Türkiye fiyatı belli oldu
Otomotiv

Araba tutkunlarını heyecanlandıracak! Yeni Renault Duster'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-09 16:46:51 - 2024-07-09 16:46:50
Araba tutkunlarını heyecanlandıracak! Yeni Renault Duster'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı, resmi açıklama yapılmadan önce ortaya çıktı. Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne göre başlangıç fiyatı 1 milyon 234 bin TL olacak.

Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. 2027’den önce 4 yeni Renault modeli, Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak.

Duster artık Dacia değil Renault markası altında satışa sunulacak

Üçüncü neslinde Dacia logosunu terk ederek Renault logosu ile Türkiye'de satılacak Duster'in sır gibi saklanan fiyatı ortaya çıktı. Duster'ı ön siparişe açan Renault Türkiye henüz aracın resmi fiyatlarını yayınlamadı. Fakat Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne yansıyan fiyatlara göre yeni Duster 1 milyon 234 bin TL olacak.

Renault logolu Duster'ın en donanımlı fiyatının ise 1 milyon 616 bin TL olduğu belirtiliyor. Yeni Renault Duster; Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilecek. CMF-B platformu benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle beraber getiriyor.

Yeni Renault Duster, E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak. Yeni Renault Duster, aynı zamanda 6 ileri vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 130 hp gelişmiş 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği ve 4×4 güç-aktarma sistemiyle geliyor.

3 silindirli turbo benzinli motor, yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufu ve daha akıcı bir sürüş için ek tork sağlamak üzere 0,8 kWsa kapasiteli 48V batarya ile destekleniyor. 4×4 özellikleriyle donatılan Yeni Renault Duster, farklı sürüş koşullarını kapsayan beş off-road moduna sahip.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni Renault Duster’da daha rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmak üzere 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemi mevcut. Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun/kısa far hem konforu hem de güvenliği artırmak üzere günlük sürüşü destekleyen özellikler arasında yer alıyor.

(Kaynak:donanimhaber.com)

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