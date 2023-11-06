Ara tatilin arananları belli oldu! Aileler elini çabuk tutmak istiyor

13 Kasım-17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek birinci dönem okul ara tatili aileleri harekete geçirdi. Özellikle yazdan kalma son günleri yaşadığımız bugünlerde, ailelerin ara dönemini tatil yaparak değerlendirme eğiliminde olduğu gözlemlendi.

Tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte "otel" aramaları üst seviyelere yükseldi. Neredekal.com verilerine göre aramalarda ise tema olarak her şey dahil oteller; bölge olarak ise Antalya ve Muğla gibi yazlık tatil bölgelerinin öne çıktığı gözlendi.

Oda fiyatı el yakıyor

2023 Ekim ayında oda fiyatları 1.287 TL’den, 2.444 TL’ye yükselerek 2022 Ekim ayına kıyasla bir yılda %90 artış gösterdi. En çok oda fiyatı artışı ise %305 ile Ankara otellerinde yaşandı. Ardından %147 artış ile İzmir ve %102 ile Çanakkale en çok artış yaşanan iller oldu. Bu fiyat artışlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da kültürel turizm kapsamında etkisi görüldü.

Bungalovlara talep fazla

2022 sonbaharında da tatilseverlerin ailece ya da dostlarıyla birlikte gitmeyi en çok tercih ettiği bungalovlar, 2023 Ekim ayında tatil aramalarında en çok aranan konaklama tipi oldu. Ardından pansiyon ve her şey dahil oteller Ekim ayında en çok arama yapılan temalar oldu. Sonbahar ve kış döneminde tatilcilerin göz bebeği olan bungalovlar, sundukları alternatif bütçeler ve farklı konaklama tipleriyle herkese hitap etmeye devam ediyor. Erken rezervasyon döneminin öne çekilmesiyle birlikte biten yaz sezonu ardından turizmde yeniden bir canlanma bekleniyor.