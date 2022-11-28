“Aptal, hırslı, müteahhit kafalı" Ekrem'den Canan açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen “aptal, hırslı, müteahhit kafalı" sözleri için, "Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 2023 yılı bütçe toplantısı öncesi Saraçhane’deki İBB Binası’ndan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu, bütçeye ilişkin bilgi verirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen “aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik de konuştu.
"Söyleyeceğim bu kadar"
İmamoğlu, “Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar” dedi.