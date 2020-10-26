Application nedir? | Günümüzde teknolojik cihazların kullanımı bir hayli arttı. İnternetin cep telefonlarında da kullanılmasıyla hayatımızı kolaylaştıracak uygulamalar geliştirildi. Bu uygulamaların kimi bankacılık işlemleri için kimi hava durumunu öğrenmek için kullanılıyor. Peki, application nedir? Application; bir veri tabanını o veri tabanına yüzde yüz uyumlu biçimde tarayıp kullanabilmek için geliştirilmiş yazılımdır.

Application yapmak

Application nasıl yapılır? | Application hazırlamak isteyenler bu işlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. Uygulama hazırlamak için illa yazılım biliyor olmanıza gerek yok. Bazı platformları kullanarak küçük bir bütçeyle uygulama hazırlayabilirsiniz. Hatta bazı uygulamalar için ücret bile ödemenize gerek kalmıyor.

Application yapmakiçin belirttiğimiz gibi yerli ve yabancı pek çok site mevcut. Bazı sitelere aylık üyelik bedeli ödemeniz gerekebiliyor. Arama motoruna “Application hazırlama sitesi” yazdığınızda karşınızda onlarca web sitesi sıralanacak. Ekranda beliren sitelerden birini uygulama hazırlamak için tercih edebilirsiniz. Ancak önünüze gelen ilk siteden işleme başlamaktansa diğer sayfalarla arasındaki farkları karşılaştırmanız önemli olacaktır. Aylık ücretlere de göz atmayı ihmal etmeyin.

Ücretsiz uygulamadan para kazanmak mümkün mü?

50 ila 100 lira arasında bütçe ayırarak application hazırlayabilirsiniz. Hatta hazırlayacağınız Application’ları uygulama mağazalarında satışa sunup para dahi kazanabilirsiniz.