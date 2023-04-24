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Teknoloji Apple’ın yeni özelliği hayat kurtardı
Teknoloji

Apple’ın yeni özelliği hayat kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-04-24 19:59:00 - 2023-04-24 20:04:04
Apple’ın yeni özelliği hayat kurtardı

Apple iPhone'larda bulunan SOS özelliği sayesinde bir grup öğrencinin yaşamı kurtuldu.

iPhone’larda bulunan ve bazı kullanıcıların gereksiz olarak nitelendirdiği özellik bir Apple kullanıcısının hayatını kurtardı. Uydu ile bağlantılı şekilde çalışan Apple iPhone SOS uygulaması hipotermi tehlikesi ile karşı karşıya kalan bir grup çocuğun hayatını kurtardı. Kolluk kuvvetlerine ve acil sağlık ekiplerine haber veren sistem ile birlikte Apple Watch’un hayat kurtarma haberlerine iPhone ile birlikte bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar…

iPhone SOS özelliği sayesinde 3 öğrencinin hayatı kurtarıldı!

Brigham Young Üniversitesi’nden öğrenciler, mezun olmadan önce kanyonlar ve diğer jeolojik oluşumlarla dolu San Rafael Swell Rekreasyon alanına bir gezi yapmaya karar verdiler. Bölgedeki kanyonla ilgili tüm makaleleri okuyan öğrencilerin bu kanyona olan merakları giderek arttı ve tehlikeli de olsa bu geziyi düzenlediler. Fakat gezide işler planlandığı gibi gitmedi ve bir facianın eşiğinden dönüldü.

Bölgede bulunan derin ve soğuk suyla dolu minik gölcükler, öğrenci grubunun işini çıkmaza soktu diyebiliriz. Ekip her ne kadar bu soğuk sudan kaçınmaya çalışsa da bir noktada başaramadı ve soğuk suyun içinde kaldı. Ardından hipotermi tehlikesi geçiren öğrenciler son çareyi Apple’ın iPhone’larda bulunan SOS özelliğinde buldu.

iPhone SOS özelliğine acil durum bilgisinde bulunan öğrenciler sayesinde Apple uydu üzerinden acil durum ekiplerine öğrencilerin yerini bildirdi. Ardından ekipler özellik sayesinde öğrenci grubuyla iletişime geçti ve konumları tam olarak saptandı. Daha sonrasında öğrencilerin tahliyesi başarıyla gerçekleşti.

Soğuk suya batan öğrenciler ciddi oranda hipotermi tehlikesi geçirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi olmasaydı suyla birlikte hızla düşen vücut sıcaklığının korunması sağlanmasaydı basit bir kanyon gezisi büyük bir facia ile sonlanabilirdi. 3 öğrenci kanyonun soğuk sularında hayatını kaybedebilirdi.
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Aynı özellik 2 ay öncesinde Kanada’da 2 kadının hayatının kurtulmasını sağladı. SOS özelliği sayesinde acil müdahale ekipleriyle iletişime geçen kadınlar yine uydu üzerinden bağlantı kurdular ve tam yerinde yapılan müdahale sayesinde hayatlarını kurtardılar. Apple Watch’larda anlık olarak sağlık verilerini takip etmeleri sayesinde birçok kullanıcısının kalp krizi geçirmesini önledi.

Kaynak: Shiftdelete

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