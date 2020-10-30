Apple'ın depolama alanı 1 TB'a çıkacak
Teknoloji analisti Jon Prosser, Apple'ın iPhone cihazlar için depolama alanı kapasitesini arttırmaya karar verdiğini öne sürdü. Proseser'e göre yeni iPhone'lar 1 TB depolama alanı seçeneği ile gelecek.
Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser, Twitter hesabı üzerinden bir tweet paylaşarak Apple'ın iPhone cihazlar için depolama alanı kapasitesini arttırma kararı aldığını iddia etti. Proseser'e göre yeni gelecek iPhone'lar 1 TB depolama alanına sahip olacak.
Jon Prosser, daha önce de Apple'ın yeni telefonları için tutarlı tahminlerde bulunmuştu.
İphone'ların depolama kapasitesini her 2 yılda bir ikiye katlayan şirket, iPhone Xs ile birlikte duyurduğu 512 GB depolama alanı kapasitesini 3 yıldır yükseltmeyi tercih etmedi.
Şirket, iPhone 6 ve iPhone 6S için 128 GB; iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X için ise 256 GB maksimum depolama alanı sundu.