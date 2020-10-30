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Teknoloji Apple'ın depolama alanı 1 TB'a çıkacak
Teknoloji

Apple'ın depolama alanı 1 TB'a çıkacak

Teknoloji analisti Jon Prosser, Apple'ın iPhone cihazlar için depolama alanı kapasitesini arttırmaya karar verdiğini öne sürdü. Proseser'e göre yeni iPhone'lar 1 TB depolama alanı seçeneği ile gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 04:11:00 -
Apple'ın depolama alanı 1 TB'a çıkacak

Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser, Twitter hesabı üzerinden bir tweet paylaşarak Apple'ın iPhone cihazlar için depolama alanı kapasitesini arttırma kararı aldığını iddia etti. Proseser'e göre yeni gelecek iPhone'lar 1 TB depolama alanına sahip olacak.

Jon Prosser, daha önce de Apple'ın yeni telefonları için tutarlı tahminlerde bulunmuştu.

İphone'ların depolama kapasitesini her 2 yılda bir ikiye katlayan şirket, iPhone Xs ile birlikte duyurduğu 512 GB depolama alanı kapasitesini 3 yıldır yükseltmeyi tercih etmedi.

Şirket, iPhone 6 ve iPhone 6S için 128 GB; iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X için ise 256 GB maksimum depolama alanı sundu.

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