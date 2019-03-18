Apple, o iPhone modellerinin fişini çekti! Artık güncelleme alamayacaklar

Teknoloji devi Apple tarafından kısa süre sonra duyurulması beklenen iOS 13 işletim sistemi ile bazı eski iPhone modelleri desteklemeyecek.

Apple, her yıl yeni iPhone modelleri ve yenilenen işletim sistemlerini tanıtarak ilgi odağı haline gelmeyi başarıyor. iOS 13 olarak tanıtılması beklenen yeni işletim sistemi yine kendinden oldukça bahsettireceğe benziyor. Yeni işletim sistemi iOS 13’ün her yıl yaz aylarında düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2019’da tanıtılacağı açıklandı.

iOS 13 güncellemesini hangi iPhone modelleri kullanamayacak?

Gerçekleştirdiği iOS yazılımı güncellemeleri ile eski iPhone modellerini kullananlar için biraz sıkıntı olabiliyor. Kullanıcıların özellikle eski modellerde meydana gelen güncelleme kaynaklı ısınma, donma ve yavaşlama gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Eski modelleri bilerek yavaşlattığı ortaya çıkan Apple, bu yüzden birçok Avrupa ülkesinde büyük cezalara çarptırıldı.

Yakında tanıtılacak olan iOS 13’ün hangi iPhone modelleri ile uyumlu olacağı hakkında henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat, söylentilere bakılırsa iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin iOS 13 güncellemesini alamayacağı tahmin ediliyor. Bu modellere iOS 13 güncellemesinin gelmeyeceği tahmin edilse de bu durum henüz resmiyet kazanmadı.

Önceki yaptığı güncellemeler ile eski iPhone modellerinden desteğini çekerek iPhone kullanıcılarını bir hayli üzen Apple, yeni işletim sistemi iOS 13’ün birçok eski iPhone modelinin performansını olumsuz etkileyebileceğini düşünerek bu kararı alması bekleniyor. Fakat Apple’ın şaşırtıcı olmayı sevdiğini düşünürsek, söylentilerin aksine eski iPhone modellerine de yeni güncellemeyi sunabilir.

iOS 13 hangi yeniliklerle gelecek?

Apple şirketi her yıl kullanıcılarına sunduğu güncellemeler ile onları mutlu etmeye devam ediyor. Bu yılda kullanıcılarının beklentilerine nasıl karşılık vereceği merak konusu. Kullanıcılar iOS 13 ile gelmesi beklenen yeniliklerden en fazla “Karanlık Mod” özelliğini merakla bekliyor.

Bunun yanında iOS 13 ile gelmesi beklenen yenilikler arasında; ilk olarak iOS 12 güncellemesiyle gelen “Dosyalar” özelliğinin daha kullanışlı özelliklere sahip olması, iOS 13'ün hız konusunda iOS 12’ye göre daha hızlı olması ve Siri’nin daha akıllı bir yapay zekaya sahip olması gibi konular da yer almakta.

Apple’ın eski iPhone modellerinden güncelleme desteğini çekmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

(Teknolojioku)