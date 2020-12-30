Apple, ilk kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max’i geçtiğimiz haftalarda müşterilerine sunmuştu.

ABD merkezli şirket Apple'ın ilk kulak üstü kulaklığı olan 'AirPods Max' isimli kulaklığın kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı da duyuruldu.

Apple AirPods Max fiyatı ne kadar?

AirPods Max fiyatı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başarmıştı.

15 Aralık tarihinde ülkemizde satışa çıkan AirPods Max'in kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı da açıklandı. Kulaklık yastıkları Türkiye’de 729 TL‘den satışa çıkarılacak.

AirPods Max’in özellikleri nelerdir?

AirPods Max’in uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri bulunmaktadır. AirPods Max; aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere sahiptir.

Apple şirketinin yaptığı açıklamaya göre, kulaklık tek şarj ile 20 saate kadar müzik dinleme ve sesli görüşme imkanı sunuyor. AirPods Max'te bulunan takip özelliği sayesinde kullanıcılar kulaklığı taktığında medyan otomatik olarak oynatılıyor. Kulaklık çıkartıldığında ise yine otomatik olarak duraklatılıyor.

Apple, AirPods Max'in iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile uyumlu olduğunu belirtti. Ayrıca Apple, AirPods Max'i Apple dışındaki cihazlarda kullanılması halinde tüm özelliklerden yararlanamayacağını ifade ediyor.

Apple geçtiğimiz aylarda iPhone SE modelinin tanıtımını yapmıştı. Apple şirketi, iPhone SE modelini ülkemizde 5 bin 299 TL fiyat etiketi ile satışa çıkardı. Başka bir ifadeyle dün tanıtımı yapılan kulaklık söz konusu iPhone modelinden daha pahalı bir fiyata satışa çıkarıldı.