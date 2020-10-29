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Teknoloji Apple 1 milyar kullanıcıya ulaştı
Teknoloji

Apple 1 milyar kullanıcıya ulaştı

Dünyaca ünlü analist Neil Cybart, Apple'ın 1 milyar kullanıcı barajını aştığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 01:30:00 -
Apple 1 milyar kullanıcıya ulaştı

Dünyaca ünlü Apple analistlerinden Neil Cybart, Apple'ın geçtiğimiz ay toplamda 1 milyar iPhone kullanıcısına ulaştığını iddia etti.

Cybart, iPhone kullanıcı sayısının satış adediyle ölçülemeyeceğini ifade etti.

Android'den iPhone'a geçen kullanıcı sayısının mevcut iPhone'unu yükseltenlere kıyasla oldukça az olduğunu söyleyen Cybart, bu nedenle Apple'ın sadık bir kullanıcı kitlesi olduğunu belirtti.

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