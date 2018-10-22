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Apartmanın çatısındaki kedi 25 gün sonra kurtarıldı

İzmir'in Hatay semtinde, 25 gün önce çıktığı apartmanın çatısından bir daha inemeyince mahsur kaldı kediyi kurtarmak için seferber olan hayvanseverler, bir sopanın ucuna yiyecek tutturarak besledikleri hayvanı kurtarmayı başardı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:50
Apartmanın çatısındaki kedi 25 gün sonra kurtarıldı

İzmir Hatay'da, Murat Reis Mahallesi'nde 25 gün önce bir apartmanın çatısına çıkan kedi, bir daha inemedi. Ege Hayvan Hakları Federasyonu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarma çabaları, sonuçsuz kaldı. Yanyana olan 4 farklı apartmanın çatısında dolaşan kedi, uzun soluklu bir çabanın sonucunda hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Apartman yönetiminin çatıya giriş izni vermemesine rağmen, binada oturanların yardımıyla çatıya çıkabilen gönüllüler, 3 günlük bir çabanın sonucunda kediyi kurtarmayı başardı. 1 yaşından daha küçük olan tekir kedi, 25 gün sonunda özgürlüğüne kavuştu ve sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi.

Uzun bir sopayla beslendi

Kedinin kurtarılması için çaba gösteren mahalle sakinlerinden Özlem Bozkurt (43), "Nilgün Yoldaş isimli komşumuz kediyi hayatta tutabilmek için 25 gün boyunca uzun bir sopaya yiyecek uzatarak karşıdan besledi. Hayvanseverler olarak büyük mücadele verdik ancak yetkili ekipler bu konuda yeterli duyarlılığı göstermedi" dedi.

Kedinin kurtarılması için büyük çaba sarf eden hayvansever Nurcan Özbakır ise (48) "Üç günde, toplamda 17 saat boyunca çatıda kediyi kurtarabilmek için çabaladım. Temin ettiğimiz kapanların hepsi bozuktu ve kedi içinden geri kaçtı. Kapanlar işlevsiz kaldı. AK Parti Hayvan Hakları Komisyonu bana ulaşarak mahsur kalan hayvana yardımcı olmamı istedi. Bunun sonucunda müdahale ettim. Çatıda büyük mücadele verdim. Hayvan, yakalanabilmesi için aç bırakıldı. Zor şartlarda orada nöbet tuttum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:50
  1. İzmir
  2. Hatay
  3. Çatıda mahsur kalan kedi
  4. kedi
  5. kedi kurtarma operasyonu

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