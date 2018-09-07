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Apartman yöneticisinin iddiası üzerine 4 polis hakkında tahkikat başlatıldı

Amasya'da görev yapan 4 polis hakkında, bir apartman yöneticisinin "darp" iddiası üzerine tahkikat başlatıldı.

07 Eylül 2018 Cuma 17:21
Apartman yöneticisinin iddiası üzerine 4 polis hakkında tahkikat başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Merzifon'da bir apartman sakiniyle tartışma yaşayan ve polis merkezi amirliğine davet edilen apartman yöneticisine, polisin müdahale ettiği görüntülerin bir haber kanalında yayınlanmasının ardından, açıklama yapıldı.

Apartman yöneticisi H.A. ile apartmana yeni taşınan daire sakinleri arasında dün tartışma yaşandığı, kavga ihbarı üzerine olay yerine devriye ekiplerinin gittiği belirtilen açıklamada, yöneticinin ifade vermek üzere polis merkezi amirliğine davet edildiği vurgulandı.

H.A'nın, görevli memurlara fiili olarak direndiği bildirilen açıklamada, "H.A'nın zor kullanılarak etkisiz hale getirilmesi esnasında darbedildiğini beyanla şikayetçi olduğu tespit edilmiş, görevli 4 polis memurunun söz konusu müdahalesiyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 17:21
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Amasya
  3. Merzifon

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