0553 313 94 23

Apartman yöneticisine, çocuğa cinsel istismardan 19 yıl hapis

Kayseri Melikgazi'de komşu çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman yöneticisi, çıkarıldığı mahkemece 19 yık hapis cezasına çarptırıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:12
Apartman yöneticisine, çocuğa cinsel istismardan 19 yıl hapis

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde apartman yöneticisi Zekeriya Ö. (41), komşusunun oğlu M.K.'ya (10) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 26 Ağustos'ta merkez Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Bina yöneticisi Zekeriya Ö., evine çağırdığı komşunun oğlu M.K.'ya, televizyonda açtığı videoları izlettirdikten sonra cinsel istismarda bulundu. M.K.'nın olayı anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Zekeriya Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Zekeriya Ö. hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Zekeriya Ö., önceki savunmalarını tekrarlayarak, "İftira atıyorlar, ben bina yöneticisiydim. Gaziantep’e gitmiştim ve çocuğun annesi baklava istemişti. Ben de M.Ö.'yü çağırıp verecektim. M. eve geldiğinde şortum vardı, asla video falan izletmedim, masaj yapmadım, yaptırmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Zekeriya Ö.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:12
  1. Gaziantep
  2. Kayseri
  3. Melikgazi
  4. Apartman yöneticisi
  5. cinsel istismar
  6. Hapis cezası

YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR9 dk önce
    Sadece habere göre konuşursak ; Kesin delil ve belge vs varsa Yapana en ağır ceza, şayet iftira varsa iftira atana en ağır ceza;

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
  2. Çatışma ortasında kalarak başından..
  3. Dolarda hareketli anlar! 5,50..
  4. “Gurbette” fotoğraf sergisi başladı
  5. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
  6. 12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
  7. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa..
  8. Niğde'de yarın okullar tatil mi |..
  9. Depoya giren hırsızlar güvenlik..
  10. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
  11. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
  12. Her gece Katedral'de buluşuyorlar..
  13. Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur..
  14. Türkiye’nin görkemli falezleri
  15. Taşınabilir Antitank Radarı envantere..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı..
  17. Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
  18. “Arapları öldürün!”
  19. Kamuda Blokzincir Konferansı
  20. Öğrencileri taşıyan midibüsün kayma..
AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

Günün Karikatürü

9 Ocak 2019
Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı