Apandisit için umut verici haber

Apandisit iltihaplarının çoğu artık ameliyata gerek kalmadan antibiyotiklerle tedavi edilebilecek.

Fakat hemen antibiyotik tedavisinin "patlamamış apandis iltihapları için" uygulandığını, patlamış apandislere mutlaka cerrahi müdahale yapılması icap ettiğini hatırlatalım da yanlış anlaşılmasın.

Finlandiya’da yapılan araştırmada bilgisayarlı tomografi ile akut apandisit tespit edilen 18-60 yaş arasındaki 530 hasta rastgele iki gruba ayrılarak 273’üne ameliyat yapıldı, 257’sine ise antibiyotik tedavi uygulandı.

Beş sene sonra antibiyotik alanların üçte ikisinde yani %64'ünde herhangi bir tekrarlama olmazken %36 hastanın apandisinin alınması gerekti ama hastaların hiçbiri gecikme yüzünden bir zarara uğramadı.

Antibiyotik alanlarda komplikasyon oranı cerrahi girişim uygulananlara göre daha düşük olduğu, antibiyotik alanların işlerine ortalama 11 gün daha az gidebildikleri belirlendi.

Antibiyotik olarak ilk 3 gün damar yoluyla ertapenem ve 7 gün süreyle de ağızdan levofloksasin ve metranidazol verildi.

Daha önce de benzer çalışmalar yapılmış ve apandis tedavisinin ameliyat yerine antibiyotiklerle yapılabileceği görülmüştü ancak hastaların takip süreleri kısa idi.

Ameliyatın da riski var

Ameliyat kesin bir tedavi sağlamakla beraber genel anestezi gerektirdiği gibi ameliyatın riskleri ve ameliyat sonrası ağrı ve istirahat zorunluluğu ve yüksek maliyet gibi problemleri var.

Komplike olmayan apandisitlere yapılan apendektomilerin ameliyatla ilgili komplikasyon oranı %5-10 arasında değişiyor ve bunların da %1-7’sinde yeniden ameliyat gerekebiliyor.

Cerrahi müdahalenin kesin tedavi sağlamakla beraber komplikasyonları bulunduğu, apandisi alınan hastalarda kolon kanseri, Crohn hastalığı risklerinin artabileceği de hesaba katılmalı..

Nasıl anlaşılır

Apandisit belirtileri içinde en fazla karşılaşılan belirti olarak karın kısmında oluşan ağrıları söyleyebiliriz.

Ağrının oluştuğu kısım göbek deliğinin etrafından başlar ve karnımızın sağ altından iyice artmaya başlar. Karnımızın genelinde “mat” bir ağrı, karnımızın sağ altında ise çok keskin ve şiddetli sert ağrılar meydana gelebilir.

Ağrılara kusma eşlik eder, mide bulantısı, kabızlık, ateş veya gaz problemi, ishal ve sırt bölgesinde ağrı gibi başka belirtilerle devam edebilir. Fakat bu belirtiler, bütün bu belirtiler herkeste olmayabilir.

Apandis patlaması hayatımızı tehdit edebilen, kritik bir sağlık problemi olduğundan o bölgede oluşan ağrılara ciddi bir şekilde önem vermeniz gerekir.

Apandisin patlama sırasında iltihaplı sıvı formunda karın boşluğuna akması ve az bir süre sonunda gereken tedbirler yapılmaz ise karın zarının iltihaplanması meydana gelir. Karın zarının iltihaplanması üzerine müdahale yapılmaz ise yaşamınızı tehdit eder.

Nasıl Anlaşılabilir?

Apandisit belirtilerini, ilk zamanlarda karşılaşabileceğiniz belirtiler gaz, fazla yemek yenmesi sonrasında oluşabilecek sancılar, böbrek veya karın kısmında bulunan başka organların ağrıları ile karıştırabilirsiniz.

Ağrılarınız fazlaca bel kısmında oluyorsa, göbek deliğinizin hizasında oluyor olması apandisite işarettir.

Genele yayılmış ağrılar sabit ve devamlıdır. Fakat karnımızın sağ altından doğru ilerledikçe ağrımızın şiddeti artar ve bir bıçak saplanmış gibi sancılar meydana gelebilir. Sağ kısımdaki ağrılar genel olarak kalça kemiğinizin üst tarafına denk gelmektedir.

Karnınıza hafif bir şekilde bastırın. Dokunmak bile özel olarak karnın sağ bölümünde sancıya sebebiyet veriyorsa hemen doktorunuza başvurmalısınız. Karın kısmına bastırmanız neticesinde bu kısımda anormal ve daha şiddetli veya şişlik hissediliyor ise (sancı ile birlikte) apandisit olması muhtemeldir. Apandisit sancısı yürümenizi dahi zorlaştırabilir. Ayağa kalktığınız da ve yürümeniz de ağrı oluyor ise bunun sebebi apandis iltihaplanmasından oluşabilir.