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Apandisit ağrılarının tek çaresi ameliyat

Apandisit ağrıları, göbek deliği çevresinden başlar ve karnın sağ alt bölgesinde yoğunlaşır.

20 Kasım 2018 Salı 14:03
Apandisit ağrılarının tek çaresi ameliyat

Karnın genelinde “donuk” bir ağrı, karnın sağ alt kısmında ise keskin ve şiddetli ağrılar oluşabilir.

Ağrıya kusma, mide bulantısı, ateş, kabızlık ya da ishal, gaz sorunu ve sırt ağrısı gibi diğer belirtiler de eşlik edebilir ancak, ağrı dışında görülen bu belirtiler her kişide ortaya çıkmayabilir.

Apandis patlaması hayatı tehdit eden, ciddi bir sağlık sorunu olduğu için bu bölgede meydana gelen ağrılara dikkat edilmeli ve şiddetini artıran, uzun süre devam eden ağrılar için bir sağlık kuruluşuna gidilerek gerekli muayene yaptırılmalıdır.

Apandisit Nedir?

Apandisit kısaca “apandis”in iltihaplanmasıdır.

Kalın bağırsağa bağlı bir tüp şeklinde ve yaklaşık 10 cm uzunluğundaki bu doku iltihaplandığında, kalın bağırsağın bu bölümü tıkanabilir.

Apandis patladığında ise iltihaplı sıvı karın boşluğuna akar ve kısa sürede gerekli önlemler alınmazsa karın zarı iltihabına yol açar.

Karın zarının iltihaplanması ise –müdahale edilmezse- hayati tehlike yapar.

Nasıl Anlaşılır?

Apandisit belirtileri, en azından ilk devrelerde görülen belirtiler gaz, fazla yemek sonrası yaşanan ağrılar, böbrek ya da karın bölgesinde bulunan diğer organların ağrılarıyla karıştırılabilir.

Yaşadığınız belirtilerin apandisit sebebiyle olup olmadığını evde uygulayabileceğiniz şu yöntemlerle anlayabilirsiniz.

Ağrı bel bölgesi genelinde, göbek deliği hizasında görülebilir.

Genele yayılan ağrılar donuk ve süreklidir. Ancak karnın sağ alt kısmını doğru ilerledikçe ağrı şiddetlenir ve “bıçak gibi” olarak tabir edilen ağrılar yaşanabilir.

Sağ bölgedeki ağrı genellikle kalça kemiğinin hemen üst kısmına denk gelmektedir.

Karnınıza hafifçe bastırın. Dokunmak bile özellikle karnın sağ kısmında ağrı yapıyorsa hastaneye gitmeniz gerekir.

Karın bölgesine bastırdığınızda bu bölge normalden daha sert ya da şiş hissediliyorsa (ağrıyla birlikte) apandisit olabilir.

Apandisit ağrısı yürümenizi zorlaştırabilir. Ayağa kalkın ve yürüyün, yürürken dahi ağrı yaşıyorsanız apandis iltihaplanması olabilir.

Ek olarak fetüs pozisyonunda kıvrılarak yatmak ağrıyı hafifletiyorsa ağrı büyük ihtimalle apandisit yüzünden oluşuyordur.

Ağrılar geçmiyorsa ve şiddetleniyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gitmelisiniz.

Diğer Belirtiler

İştah kaybı

Mide bulantısı

Ağrılar başladıktan hemen sonra kusma

Karın bölgesinin şişmesi

Gazla birlikte görülen kabızlık ya da ishal

Gaz çıkarmakta zorlanma

Ateş

Rektum bölgesinde ağrı

Ağrılı idrara çıkma

Apandisit belirtileri, safra kesesi sorunları, mesane ya da idrar yolu enfeksiyonu, Crohn hastalığı, gastrit, bağırsak enfeksiyonu ve yumurtalık sorunları da dahil olmak üzere diğer rahatsızlıkların belirtileri ile benzeştiği için teşhisi her zaman kolay olmaz.

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Apandisin alınması için yapılan “apandisit ameliyatı” standart tedavi yöntemidir. Bunun için “apandisit şüphesi” bile yeterlidir. Genel olarak hasta ameliyattan 12 saat sonra ayağa kalkabilir. Tam iyileşmesi 2-3 hafta kadar sürebilir.

Korunmak mümkün mü?

Maalesef hayır. Apandisitten tamamen korunma konusunda kesin bir yöntem bulunmuyor.

Ancak yapılan araştırmalar “yüksek lifli” beslenmenin yaygın olduğu ülkelerde çok daha az apandisit vakası görüldüğünü ortaya koyuyor.

Lifli gıdaların apandisi nasıl etkilediği net olarak bilinmese de, besin lifinin tuvalete çıkmayı kolaylaştırmasıyla bağırsaklara binen yükü hafiflettiği ve apandisit riskini düşürdüğü yönünde.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:03
  1. Ağrı
  2. apandisit
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