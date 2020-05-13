AP Milletvekili Czarnecki'den, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelede dayanışma göstermesine övgü:

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ryszard Czarnecki, "Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel mücadeleye hızlı bir şekilde tıbbi malzeme sağlayarak katkıda bulundu ve Avrupa Birliği (AB) ile önemli bir dayanışma örneği ortaya koydu." dedi.

AP'de dördüncü kez milletvekilliği yapan ve daha önce AP Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Polonyalı Czarnecki, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

9 Mayıs'ta "Avrupa entegrasyonunun" 70'inci yılının kutlandığını anımsatan Czarnecki, Polonya'nın 2004'te AB üyesi olduğunu ve bu vesileyle ülkede yaşam standardı ve siyasi istikrarın arttığını belirtti.

Czarnecki, "AB ile ilgili her şey mükemmel değil ancak Winston Churchill'in ifadelerini hatırlayacak olursak, sistem hayal edebileceğimiz diğer alternatiflerden daha iyi." diye konuştu.

- "Türkiye'nin AB için ne kadar önemli olduğunu görüyorum"

Czarnecki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda "Schuman Deklarasyonu'ndaki fikirlerin Avrupa ülkelerinin barış, güvenlik, kalkınma ve refah için bir araya gelmesini sağladığının altını çizdiğini" hatırlattı.

1950'lerde Batılı ülkelerin husumet ve farklılıklarını bir yana koyabildiğini kaydeden Czarnecki, Polonya'nın o dönemde Sovyetlerin kontrolü altında, bugün ise AB üyesi olduğuna dikkati çekti.

Czarnecki, "Eski AP Başkan Yardımcısı ve AP'de dördüncü dönemini dolduran bir milletvekili olarak Türkiye'nin AB için ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Birlikte ele aldığımız çok sayıda husus var. Gerek Kuzey Afrika'daki istikrarsızlık, gerek Orta Doğu'dan kaynaklanan göç baskısı ya da yeni ortaya çıkan salgınla mücadele bağlamında birlikte çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye önemli bir dayanışma örneği ortaya koydu"

AP Milletvekili Czarnecki,"Türkiye, Kovid-19'la küresel mücadeleye hızlı şekilde tıbbi malzeme sağlayarak katkıda bulundu ve AB ile önemli bir dayanışma örneği ortaya koydu. Biz AP olarak Türk halkının cömertliğini takdir ediyoruz. Türkiye zor dönemlerde güvenilir bir ortak ve müttefik olduğunu gösterdi." dedi.

Kovid-19 salgınının AB'deki üye ülke hükümetlerinin önceliklerini değiştirmeye başladığına işaret eden Czarnecki, gösterilen dayanışmanın AB'nin gelecekte Türkiye ile kuracağı ilişkileri de olumlu yönde etkileyeceğine inandığını dile getirdi.

- "Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi faydalı olur"

Czarnecki, AB'de birçok kişinin sağlık sistemleriyle ilgili hayal kırıklıklarını dile getirdiğinin altını çizerek, AB'nin gelecekte benzer bir salgına karşı hazırlık yapması gerektiğini savundu.

AP üyesi Czarnecki, hem birlik genelinde hem de Türkiye'de kamu sağlık sektörünün gelecekte daha fazla sübvanse edileceğini düşündüğünü kaydetti.

Türkiye'de halihazırda bazı tekstil firmalarının maske üretimine geçtiğini ve savunma şirketlerinin solunum cihazları üretmeye başladığını vurgulayan Czarnecki, Türkiye'deki özel sektörün daha fazla koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme sağlayabileceğini belirtti.



Czarnecki, "Kriz bittiğinde Türkiye için birçok ekonomik fırsat doğacağını düşünüyorum. Bu nedenle AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Anlaşması'nın güncellenmesi faydalı olur." şeklinde konuştu.



- "AP Türkiye Dostluk Grubu kurmak istiyoruz"

Kendisini "Türkiye dostu" olarak tanımlayan Czarnecki, AP'nin normal çalışma rutinine dönmesinin ardından "AP Türkiye Dostluk Grubu" kurmak istediklerini bildirdi.

Czarnecki, Türkiye ile AB arasında son dönemdeki etkileşimi böylelikle daha olumlu girişimlere dönüştürmeyi hedeflediklerine de değinerek, "Amacımız Türkiye ile AB arasında ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda halihazırda bulunan ilişkileri geliştirmek." ifadesini kullandı.









