AÖF yaz okulunda açılacak derslerin kredileri (AKTS) güz ve bahar dönemlerinden farklı mıdır? AÖF yaz okulunda açılacak ders için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan AKTS kredileri esas alınır.

AKTS kredileri, öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarını başarabilmesi için gerekli olan iş yüküne dayandırılmıştır. Öğrenme çıktıları, başarılı bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bir öğrencinin neyi öğreneceğini, anlayacağını ve yapabileceğini tanımlamaktadır. Bu çıktılar, Ulusal ve Avrupa Yeterlikler Çerçevesindeki düzey tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmektedirler.

AÖF yaz okulu geçme notu kaçtır?

Öğrencinin Not Durum Belgesinde yaz okuluna kayıt yaptırılan öğretim yılları “Öğretim Yılı - Yaz Okulu” olarak ayrıca gösterilir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin Genel Not Ortalaması, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.Yaz okulunda alınan derslerin harf notları, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre değerlendirilir. Yaz okulunda alınan dersin harf notu ve kredisi Genel Not Ortalamasını etkiler. Tekrar edilen bir ders için son not dikkate alınarak kredisine göre Genel Not Ortalaması hesaplanır.Öğrenci yaz okulunda,Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrenci, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı dersten/derslerden,Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenci, FF harf notu aldığı dersten/derslerden, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer CD, DC ve DD harf notu aldığı dersten/derslerden ya da hiç almadığı dersten/derslerden, en fazla 5 ders seçebilir.

AÖF ders geçme notları

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF harf notları

Not Aralığı – Harf Notu – Not Değeri

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.