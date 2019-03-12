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"Antrenman yapıyor gibiydik"

- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner:"Bursaspor maçını kazanmayı çok istememize rağmen karşılaşma golsüz sona erdi ancak dostluk kazandı"- "Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz"

12 Mart 2019 Salı 10:05
"Antrenman yapıyor gibiydik"


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile yaptıkları maçta çok istemelerine rağmen 3 puanı alamadıklarını ancak tüm taraftarları kazandıklarına inandığını söyledi.

Karşılaşmayla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan başkan Yiğiner, "Bursaspor maçını kazanmayı çok istememize rağmen karşılaşma golsüz sona erdi ancak dostluk kazandı." dedi.

Üç puan için sahaya çıktıklarını anlatan Yiğiner, şöyle konuştu:

"Antalya deplasmanı dönüşü genç kardeşlerimizi kaybetmiş olmamız statta farklı bir hava oluşturdu. Antrenman yapıyor gibiydik. Taraftarlar sessizdi. Dolayısıyla bu ortamdan maç da etkilendi. Psikolojik olarak bizler de etkilendik. İkinci yarı maça biraz hareket geldi. Birçok kulüp taraftarı bu anlamlı maça geldi. Bizleri yalnız bırakmadı. Güzel bir dostluk ortamı vardı. Tüm taraftarları kazandığımıza inanıyorum."

Yiğiner, ligde 17 Mart Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puan alıp düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- MKEK'den beklenti


MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini, bu süreci Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) desteğiyle aşacaklarına inandığını aktardı.

"Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun logosunu gururla göğsümüzde taşıyoruz." diyen Yiğiner, "Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. MKEK en büyük destekçilerimizden. Et ve tırnak gibiyiz. Bu zorlu süreci onların desteğiyle aşacağız. Takımın bu zorlu günleri geride bırakması için hep beraber mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:05
  1. Futbol
  2. makina kimya endüstrisi
  3. MKE
  4. MKE Ankaragücü
  5. SÜPERLİG

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