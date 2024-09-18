Antimikrobiyal direnç alarmı! 40 milyon kişi ölebilir

The Lancet'te yayınlanan yeni tahminlere göre, ilaca dirençli patojenler önümüzdeki 25 yıl içinde yaklaşık 40 milyon kişinin ölümüne neden olabilir. Çalışma ayrıca bu süre zarfında 169 milyon ölümün ilaca dirençli enfeksiyonlarla ilişkili olacağını öngörüyor. Araştırmacılar tahminlerini son ölümlerin analizine ve zaman içinde antimikrobiyal direnç (AMR) ölümlerini azaltmaya yönelik önlemlerin etkisine dayandırıyor. 1990-2021 yılları arasında ilaca dirençli enfeksiyonlar nedeniyle her yıl 1 milyondan fazla insanın öldüğünü tespit ettiler. Bu süre zarfında, 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki AMR ölümleri yüzde 50 oranında azalırken, 70 yaş ve üzeri insanlar arasındaki ölümler yüzde 80'den fazla arttı. Bu eğilimlerin devam etmesi halinde 5 yaş altı çocuklar arasındaki AMR ölümlerinin 2050 yılına kadar yarıya inmesi ve 70 yaş ve üzeri insanlar arasındaki ölümlerin iki kattan fazla artması bekleniyor.

İyileştirme önlemleri alınmazsa ölümler artacak

Antimikrobiyal Direnç Üzerine Küresel Araştırma (GRAM) Projesi tarafından yürütülen çalışmada, iyileştirme önlemleri alınmadığı takdirde AMR ölümlerinin önümüzdeki yıllarda giderek artacağı tahmin ediliyor. Araştırmacılar 2050 yılında 1,91 milyon insanın AMR'nin doğrudan bir sonucu olarak ölebileceğini tahmin ediyor. Bu, 2021'deki 1,14 milyon ölüme kıyasla neredeyse yüzde 70'lik bir artış. AMR'nin ayrıca yılda 8,22 milyon kişinin ölümüne katkıda bulunacağı ön görülüyor. Bu da 2021'deki 4,71 milyon ilişkili ölüme kıyasla yaklaşık yüzde 75'lik bir artış.

2022 GRAM çalışmasına göre, AMR 2019 yılında 1,27 milyon ölümden doğrudan sorumluydu ve 4,95 milyon ölüme daha katkıda bulundu. Araştırmacılar, 2019'a kıyasla 2021'de AMR'ye bağlı ölümlerdeki düşüşün muhtemelen Covid-19 salgını sırasında uygulanan tedbirlerden kaynaklandığını belirtti ve bunun geçici olduğuna inandıklarını eklediler. Washington Üniversitesi'nde profesör olan çalışma yazarı Mohsen Naghavi, “Bu bulgular, AMR'nin onlarca yıldır önemli bir küresel sağlık tehdidi olduğunu ve bu tehdidin giderek büyüdüğünü vurgulamaktadır. AMR ölümlerindeki eğilimlerin zaman içinde nasıl değiştiğini ve gelecekte nasıl değişebileceğini anlamak, hayat kurtarmaya yardımcı olacak bilinçli kararlar almak için hayati önem taşımaktadır" dedi.

Öte yandan küresel liderler önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üst düzey toplantısında bir araya gelerek AMR ile mücadeleye yönelik küresel planları ortaya koyacak olan ve merakla beklenen siyasi deklarasyona imza atacaklar.