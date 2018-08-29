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Antika vitrinleri atmayın

Eski dolaplarınızı atmak yerine, camlarını değiştirip, bakım yaparak oturma odanızda istediğiniz konsepti yakalayabilirsiniz.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:18
Antika vitrinleri atmayın

Koltuk takımları, halılar, aksesuarlar oturma odanızın döşenmesindeki temel unsurlar... Bunların yanı sıra, oturma odanıza koyacağınız dolap ve aynalı konsol da dekorasyonu tamamlayıcı unsurlar...

Daha nostaljik sayılabilecek olan camlı dolapları, kendi tarzınızı yansıtacak şekilde yenileyerek, oturma odanızda kullanabilirsiniz. Camlı bölümüne, sevdiğiniz dekoratif tabaklar yerleştirir, daha üst kısımlarına aile fotoğraflarınızı yerleştirerek hem hatıraları yâd eder, hem de şık bir görünüm sağlayabilirsiniz. Dolabın ahşap kısımlarının eskitme tarzı olmasına dikkat edin. Eskitme tarzındaki ahşap, oturma odanızın görünümünü zenginleştirirken, açık renklerdeki duvar ve koltuklarınızla da uyum sağlayacaktır.

Eski dolaplarınızı atmak yerine, camlarını değiştirip, bakım yaparak oturma odanızda istediğiniz konsepti yakalayabilirsiniz.

Neden “eskitme” ile uğraşmaya davet ediyoruz sizi, çünkü mesela şu resimlerini gördükleriniz “antika” kapsamında.. Değerleri bir servet... Taklit yapımlar da yok değil elbette.. Ama onlar bile büyük para..

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:18
  1. antika vitrin
  2. eski vitrin

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